Natale da record . Neve, assalto alle piste: "Da anni non c’era un dicembre così"

Un Natale come non si ricordava da anni nelle stazioni sciistiche del nostro Appennino, affollatissime grazie soprattutto alla neve fresca con temperature fredde ma nella media stagionale. Impianti di risalita tutti in funzione quindi con migliaia di appassionati dello sci e degli sport invernali che stanno costantemente aumentando di giorno in giorno, con tante prenotazioni sino all’anno nuovo.

"Per tutta la settimana abbiamo avuto temperature sotto lo zero – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone – per cui tutti i generatori di produzione neve sono stati in funzione aggiungendosi alla neve fresca. In questi giorni post natalizi sono previste condizioni ideali ancora con tanto sole, freddo e aria pura per rendere ideali le vacanze sulle nostre nevi".

Il manto nevoso oscilla dai 50 agli 80 cm nelle stazioni di Passo del Lupo e Lago Ninfa (Sestola), Polle (Riolunato) e Cimoncino (Fanano). E proprio a Fanano si è avuta la vigilia di Natale una riuscitissima rappresentazione del Presepe vivente biennale, che sarà replicato sia il 5 gennaio ed anche – eccezionalmente – domani senza processione ma con protagoniste le grandi ricette della tradizione montanara, preparate da figuranti vestiti.

"Proverete l’emozione di mangiare dentro al Presepe" dicono gli organizzatori fananesi, che aggiungono un altro appuntamento di prestigio: "il 4 gennaio avrete l’onore di vedere per la prima volta al Palaghiaccio Fanano la stella lucente di Carolina Kostner, la pattinatrice più forte della storia d’Italia".

Il GalAppennino, per il suo decimo anno, si è fatto un grande regalo e aspetta tanti appassionati delle armonie sul ghiaccio. Vi sono ancora alcuni posti disponibili.

Intanto ampia scelta dove sciare. Al Centro Fondo Boscoreale di Piandelagotti (Frassinoro) aperte le piste da sci nordico, la Scuola sci Boscoreale e il Noleggio. Soddisfatti al centro federale delle Piane di Mocogno: "La neve, il meteo ideale e il Jenny Kinder Park: il trio perfetto per regalare ai più giovani momenti di puro divertimento qui alle Piane! Possibilità di sciate in notturna sulla pista Poggio il 28 dicembre e il 3 gennaio dalle ore 19 alle 22: un’esperienza unica sotto il cielo stellato". In questi poi in tutte le località del nostro Appennino sono quotidianamente organizzate ciaspolate ed escursioni invernali lungo gli itinerari montani più suggestivi e visite guidate ai luoghi d’arte.