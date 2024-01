Natale e solidarietà, tante donazioni per i bambini malati

Successo durante le scorse festività natalizie per la seconda edizione di "Lettera per Babbo Natale", iniziativa che il gruppo "Gli Intoccabili" di Castelvetro organizza da un paio d’anni per sostenere l’associazione "Vip Modena", la quale a sua volta è impegnata a portare un po’ di sostegno morale e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale. "Dopo i buoni riscontri del 2022 – spiega Davide Gianaroli de "Gli Intoccabili" – anche quest’anno la risposta dei castelvetresi è stata generosa. Con la nostra iniziativa di animazione in centro storico abbiamo raccolto 200 euro, destinati appunto a Vip Modena. Un ringraziamento per la collaborazione va al ’Consorzio Vita’, nonché a Davide e Monica e a tutto il gruppo Gli Intoccabili".

m. ped.