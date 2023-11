Natale in montagna, torna il nostro inserto

Torna martedì 28 novembre in edicola l’inserto ’Appennino da vivere’ dedicato interamente alla nostra montagna con uno sguardo, in particolare, sulle festività natalizie: 16 pagine di eventi e opportunità per residenti e turisti.

Immancabile un focus sul Cimone che si prepara alla stagione invernale con le sue piste ed impianti di risalita.

Troverete poi una doppia pagina sugli appuntamenti di Natale – da Pavullo all’alto Frignano – e della Befana con un approfondimento sul Presepe Vivente di Fiumalbo e sulla Mascherata dell’Epifania di Sant’Annapelago. E ancora, spazio al Music Festival di Capodanno Cim1 di Sestola, 4 giorni di eventi al palazzetto dello sport con dj e artisti di fama internazionale come Bob Sinclar e Sfera Ebbasta. Poi una pagina sulla enogastronomia con il ristorante Cà Cerfogli, rinomato per i piatti a base di funghi, e un approfondimento sul glamping a Montecreto, un’oasi di relax tra castagni secolari. Infine, una mappa delle camminate suggestive sulla neve e tutto quello che c’è da sapere sul Palaghiaccio di Fanano con aperture straordinarie, anche serali, per tutto il periodo delle festività e show il 5 gennaio con le stelle del pattinaggio. Torna, infatti, il Galappennino.