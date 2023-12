Natale lucente in largo San Francesco

Largo San Francesco ieri si è illuminato di luci e dolcezza grazie all’evento ’Natale Lucente in San Francesco’, organizzato da Modenamoremio, società di promozione del centro storico. Ogni ramo dell’incantevole albero di natale prenderà vita, avvolgendo la città con la magica atmosfera delle festività. Su invito di Modenamoremio, i giovani musicisti della banda cittadina Andrea Ferri hanno rallegrato tutti i presenti con la loro esibizione. Pasticceria Giamberlano, che ha sponsorizzato l’albero di Natale, custode della tradizione dolciaria modenese, ha annunciato la sua partecipazione attiva e la collaborazione con Ccm per portare l’incanto natalizio nel suggestivo piazzale San Francesco. Valter Tagliazucchi, fondatore di Pasticceria Giamberlano, commenta: "Natale Lucente in San Francesco è per noi molto più di un evento: è un modo per dire grazie a Modena, la nostra casa, che ci ha fornito una terreno fertile su cui piantare le radici e coltivare le nostre ambizioni. Insieme a Ccm abbiamo deciso di unire le forze in un progetto condiviso, un atto di riconoscenza e amore per la nostra comunità".

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Modena di riunirsi e condividere la gioia del Natale. Insieme, queste due realtà si sono unite per creare un’esperienza di condivisione per tutti i cittadini, con l’obiettivo di diffondere la gioia e la solidarietà tipiche della stagione natalizia.