Natalità in picchiata: il sondaggio: "Niente figli? Servizi insufficienti, carriere ’spezzate’ e carovita"

Perché facciamo, o meglio non facciamo figli? Quanto questa scelta incide sulla società? Quanto sulla percezione del futuro, quando ancora viene considerato un valore accrescitivo? A queste e altre domande tenta di rispondere la ricerca della Fondazione Mario Del Monte ‘Denatalità a Modena. Un approccio integrato tra cultura, economia e servizi’, che verrà presentata dalla dottoressa Stefania Vecchi e dal sociologo e curatore del progetto Vittorio Martinelli questa mattina dalle 9 alle 13 nella Sala Conferenze ‘Renata Bergonzoni’ del parco di Villa Ombrosa (strada Vaciglio Nord 6, Modena). Tra i relatori lo statista Andrea Trenti, la scrittrice Paola Tavella, la psicologa Laura Fruggeri, l’assessora al welfare del Comune di Modena Roberta Pinelli, la consigliera regionale Pd Francesca Maletti e la parlamentare Maria Cecilia Guerra. Tornando alla ricerca, ha coinvolto oltre 400 cittadini residenti nel Comune di Modena di età compresa tra i 25 e i 45 anni – "l’età della centralità sociale", la definizione di Martinelli – ai quali è stato somministrato un questionario costruito dopo una serie di interviste a testimoni privilegiati e a tre focus group. Cosa emerge? Sul fatto che la denatalità sia un problema, si trova d’accordo il 75% degli intervistati. Il motivo è evidente: "L’invecchiamento della società si traduce in un impoverimento della stessa". Tra i motivi che spingono i giovani a non fare figli troviamo, nell’ordine, i costi economici (con un grado di accordo medio di 8,5 su 10); la difficoltà nell’ottenere permessi, aspettative o congedi dal lavoro; i limiti alla possibilità di carriera che l’impegno genitoriale determina e, con un voto medio di 6,9 su 10, le difficoltà ad accedere alla rete di servizi per l’infanzia: "In un contesto in evoluzione come quello attuale, nel quale non si può più fare affidamento come un tempo sulle reti di sostegno famigliari, nel quale i ‘nuovi nonni’ hanno comportamenti diversi e una concezione diversa di sé rispetto al passato, i servizi offerti dal pubblico non sono considerati adeguati alle necessità delle famiglie", il commento di Martinelli. Non a caso, per quasi un intervistato su due è difficoltoso avere un aiuto dai propri genitori e l’organizzazione dei servizi dell’infanzia non è più considerata adatta alle esigenze delle famiglie (accordo medio di 7,3 su 10). Interessante il tema dei padri: "Abbiamo evidenziato un cambiamento di atteggiamento degli uomini nei confronti della genitorialità, l’interesse a usufruire di misure come lo smart working per accudire i figli ha riscontrato un grado di accordo medio di 7,2 su 10, ma anche una sopravvalutazione da parte degli uomini del ruolo del padre nella gestione dei figli rispetto alle donne", prosegue Martinelli. "Sono invece ancora presenti concezioni patriarcali che determinano spaccature tra i generi e nella coppia", gli fa eco Roberto Guerzoni, presidente della Fondazione Del Monte, che aggiunge: "Il fenomeno della denatalità a Modena è lo specchio del mondo e delle sue contraddizioni in termini di futuro, famiglia e, soprattutto, condizione femminile". La fotografia offerta dalla ricerca è quella di una generazione impaurita e precaria, che fatica a trovare il suo posto nella società e a immaginare il proprio futuro, impegnata com’è a raccogliere i frutti di crisi tanto inedite quanto costanti. Che lascia scivolare via un pezzo di vita nell’attesa di avere "un lavoro stabile, una casa, dei servizi e quando sei pronto (per i figli) è troppo tardi", affermazione che ottiene una media voto di 8,5 su 10. Una generazione bloccata da quella precedente che fa da tappo, non cede il posto. "Bisognerebbe invece saper tramontare", chiude Martinelli scomodando Nietzsche.