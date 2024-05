Natura e bellezza a passo di rock. Palagano tra storia e divertimento

Ritorna "Col passo a tempo di chi sa ballare" al Parco Comunale di Palagano. Weekend in festa, sabato 8 e domenica 9 giugno, ballando col passo dei Modena City Ramblers, Paolino Paperino Band, Massimo Zamboni con la band mercanti di liquore e tante altre attrazioni. "Noi portiamo la nostra esperienza – ha raccontato Davide "Dudu" Morandi, cantante dei Modena City Ramblers – le nostre storie che ormai cantiamo da 30 anni in giro per l’Italia e per il mondo. L’offerta è ampia con concerti di tanti gruppi importanti, la possibilità di campeggiare, momenti per i ragazzi con i giochi di ruolo, l’allestimento del campo partigiano a cura dell’associazione Stella Tricolore e la presenza di tante altre associazioni. A 360° presenteremo la nostra montagna e quello che può offrire sia a livello di ricezione turistica che di divertimento, ma anche per il mantenimento della memoria del nostro passato. Non dobbiamo dimenticare la resistenza, la lotta partigiana per la liberazione dal nazifascismo. Cantare certe canzoni è molto importante, soprattutto per le nuove generazioni. I ragazzi hanno una gran voglia di capire, conoscere ed informarsi".

Saranno due giorni di musica, divertimento e socialità per promuovere e potenziare il turismo nelle verdi e attrattive località dell’appennino modenese. "Palagano è pronta per ospitare tantissime persone, giovani, grandi e piccini. Presentiamo un’offerta molto variegata, a livello gastronomico, con tutte le associazioni del territorio coinvolte e a livello di associazionismo sociale. Il nostro scopo è far conoscere il territorio presente il più possibile", ha affermato Giovanni Braglia, presidente associazione "Col passo a tempo di chi sa ballare". Sarà simulato un vero e proprio campo partigiano sul Monte di Santa Giulia con stand enogastronomici per coniugare lo splendido spettacolo che la natura offre, le prelibatezze gastronomiche tipiche del posto, con il ricordo dei partigiani . E’ una manifestazione nata durante la pandemia da Covid19 con l’idea di ricordare la festa della liberazione del 25 aprile, ed è così che gli organizzatori hanno avviato una serie di contatti con svariati artisti e band storici in tutta Italia che gratuitamente si sono prestati a partecipare il 25 aprile a dirette online anche molto lunghe e hanno potuto conoscere il nostro appennino e apprezzarlo. "Le canzoni sono un racconto di una storia – ha concluso Dudu Morandi – che dura quattro minuti su un determinate evento, che fa da spunto per andare poi ad approfondire".

Gilda Cacciapuoti