Natura Fragile Il teatro tra emergenti e maestri

"Sono un’étoile cadente? Lo spettacolo senza eguali di una stella che muore?": sono le domande che Stefano Vercelli porta domenica dalle 18 sul palco del Drama Teatro di Modena con ‘Étoile’ che, insieme a ‘Star’ con Teri Weikel, inaugura il progetto ‘Natura fragile 2024’, sostenuto dalla Fondazione tramite il bando ’Mi metto all’opera’. Un dittico per lanciare una stagione che, da qui a dicembre, porterà in città compagnie emergenti, maestri della scena teatrale italiana e due vincitori Premi Ubu 2023: Saverio La Ruina, il 4 febbraio in scena con ‘Via del popolo’, e Danio Manfredini il 25 dello stesso mese con ‘Divine’. Drammaturgie originali, rivisitazioni di classici, prosa, danza contemporanea, location inedite: è il caso di ‘Stelle fisse nella testa’, lo spettacolo di Angela Antonini e Paola Traverso dedicato a Giordano Bruno e William Shakespeare che si terrà sotto la cupola del Planetario di Modena, il 15 febbraio alle 21. E ancora, un percorso di formazione guidato da Stefano Massari e Magda Siti – direttrice artistica di Drama Teatro – rivolto ai residenti della Caritas Papa Francesco e agli studenti della scuola Penny Wirton, che saranno invitati a vedere ‘Via del popolo’ per poi, con lo strumento del video in chiave artistica, realizzare un’opera di videoarte originale.

La seconda parte del 2024 sarà dedicata alla videodanza con una serie di appuntamenti speciali e laboratori, oltre che il momento per la conclusione del progetto ‘Pang’, vincitore di Europa Creativa 2021: il 16 maggio negli spazi della Galleria Civica di Palazzo Santa Margherita inaugurerà l’installazione multimediale frutto della collaborazione tra otto artisti da Italia, Portogallo, Estonia, Slovenia e diversi gruppi di adolescenti, sotto l’egida del tema ‘istruzioni per combattere la fine del mondo’. Dettaglio importante: l’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ai 19 anni, "per noi un gesto politico necessario", la sottolineatura di Magda Siti. E questa è solo la prima faccia di ‘Natura Fragile’.

L’altra faccia prende vita in Appennino, per la precisione tra il parco dei Castagni e il Teatro Oriens di Montecreto, grazie al lavoro della compagnia Instabile19 che, in collaborazione con Drama e facendo delle residenze artistiche il suo cavallo di battaglia, "costruisce e realizza progetti di comunità e prossimità utilizzando lo strumento teatrale come vettore per l’aggregazione, lo sviluppo relazionale e la diffusione culturale", spiega il direttore artistico Riccardo Palmieri. "Attraverso il teatro – continua – cerchiamo di riscoprire i luoghi e il rapporto con la comunità di un piccolo comune montano che, per strada, ritrova artisti e discussioni di teatro". "Per noi è una grande opportunità durante la quale si crea aggregazione, si condividono eventi, spazi e momenti", gli ha fatto eco Monica Cappellini, assessora alla cultura di Montecreto. Tra gli artisti che parteciperanno al progetto 2024 sono stati già scelti – proprio per la loro vocazione al lavoro in site-specific e con le comunità – la compagnia Sosta Palmizi, Dimitri/Canessa, Piccoli Idilli e il Teatro dei Borgia, già protagonista nel 2023. Tante strade, un unico obiettivo: "Fare arte con le comunità sociali", la conclusione di Siti. Per il programma completo e le prevendite visitare il sito dramateatro.it.