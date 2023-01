Natura Fragile: teatro, cinema e performance

Con il nuovo anno arriva la seconda edizione - in realtà la prima se si considera un ’numero zero’ quella sperimentale e parziale dell’anno scorso - di ’Natura Fragile’, rassegna diffusa tra Modena, Nonantola e l’Appennino, nata mettendo in ret gli istituti culturali che si occupano di teatro, cinema e performance artistica.

Una sorta di happening, visto nella sua interezza, un cartellone ampio e diffuso composto da eventi proposti dalle singole organizzazioni intorno a tematiche comuni. Un modo, dunque, di lavorare insieme intorno alla contaminazione del linguaggio culturale. Tutto ciò è emerso ieri allo Spazio F di Fondazione di Modena, a Palazzo Montecuccoli, alla presentazione di ’Natura fragile’ che ha appena vinto finanziamenti proprio dell’ente ex bancario.

"Siamo una serie di enti - spiegano la responsabile del teatro Drama di viale Buon Pastore, Magda Siti con Anna Ferri di Arci e Gianluigi Lanza di Nonantola Film festival - che hanno vinto il bando ’Mi metto all’Opera’ del 2022 e agiscono ora in parte insieme intorno al tema della Natura fragile proponendo eventi che si tengono insieme tra cinema, teatro, musica, arti. Abbiamo raccolto l’organizzazione di Drama Teatro, Cajka teatro, Via EmiliaDocfest, Nonantola Film Festival, Instabile 19, compagnia teatro dei Borgia e Cattivi Maestri - Ludovico Van Teatro cercando così di innovare l’offerta culturale e la sua fruizione".

Il cartellone comune parte domenica con ’La corsa dei fuochi’, giunta alla decima edizione al Drama Teatro di Modena: alle 18 andrà in scena ’Il colloquio - collettivo lunAzione’ di Eduardo Di Pietro" (info dramateatro.it) e poi si proseguirà con i vari appuntamenti. Alcuni saranno nel riaperto teatro Oriens di Montecreto dove da aprile ci sarà ’Il lavoro sul lavoro’ con i Borgia, come hanno spiegato il sindaco Leandro Bonucchi e Riccardo Palmieri di Cajka teatro e direttore artistico di InStabile19: "Facciamo già incontri con le scuole, a metà marzo riapriremo definitivamente. Facciamo all’anno 46-48 eventi e non dimentichiamo la montagna". Mentre nei mesi seguenti il pubblico avrà a disposizione le pellicole del Nonantola Film e gli spettacoli del festival Teatri del Cimone.

L’assessore comunale con delega alla cultura Andrea Bortolamasi punta proprio sulla contaminazione: "Intrecciare linguaggi differenti mi pare che negli ultimi anni sia una caratteristica della nostra città, come si nota in tanti festival e rassegne. L’obiettivo è rafforzare il welfare culturale portando fuori dal centro storico le iniziative in modo da allargare il pubblico che ne può usufruire. Penso servano molto le politiche culturali di area vasta perché è impossibile fare da sé".

A chiudere il padrone di casa, il presidente di Fondazione Modena Paolo Cavicchioli: "Il progetto ha ottenuto fondi dal nostro bando cultura e ha anche ottenuto fondi europei. Con questo lavoro in rete penso che ancora meglio si utilizzi il comparto culturale per fini di welfare visto che la cultura riduce le tante disuguaglianze. Il target principale qui sono i giovani, ma non solo ovviamente", conclude Cavicchioli.

Stefano Luppi