Natura intorno a noi, al via gli incontri

L’associazione FotoArt, in collaborazione con il circolo Caos, il Gruppo Ecovolontari di Castelnuovo Rangone e il Comune, ha organizzato il ciclo di incontri "Natura Intorno a noi", che si tiene nell’ambito della mostra fotografica "Clima" nei locali ex Cna in piazza Brodolini 6. In questi stessi spazi, si svolgeranno quindi tre serate incentrate sul tema dell’ambiente, sempre a partire dalle 20,30. Si inizierà martedì prossimo con Giulio Ferrari che relazionerà su "Via Vandelli: un esempio di turismo sostenibile". Giovedì 19 sarà la volta di "Suggestioni fotografiche del Sentiero Italia Cai", con Giorgio Marinelli e Alessandro Boratto. Lunedì 23 appuntamento con "Giardini botanici montani e conservazione delle specie di alta quota minacciate dai cambiamenti climatici, con Giovanna Barbieri.

m.ped.