Navate gremite per il saluto ai nuovi parroci

Le navate, gremite, del Duomo di San Giorgio hanno accolto ieri, con una celebrazione solenne alla presenza del Vescovo di Reggio Emilia Giacomo Morandi e del suo Vicario Generale don Giovanni Rossi, i nuovi parroci che si apprestano a prendere servizio presso le tre unità pastorali cittadine. Si tratta di don Corrado Botti, che andrà a reggere l’Unità Pastorale ‘Sassuolo Centro’ che comprende San Giorgio, Sant’Antonio e San Giovanni Neumann; don Jacek Rudziewicz, nuovo responsabile delle parrocchie dell’Ancora, di Braida e di Madonna di Sotto; e di don Andrea Contrasti, cui ‘toccano’ Consolata, Rometta, San Michele e Pigneto. A loro verranno affiancati, oltre ai sacerdoti già presenti in città, anche don Fabrizio Meroni e don Antonio Franco.

"La comunione è il principio e il fine, da cui trae origine e cui tende tutta la missione evangelizzatrice della Chiesa: manifesto gratitudine nei vostri confronti per avere accettato di accompagnare, come parroci, le comunità che vi sono state affidate e la stessa gratitudine voglio manifestare nei confronti di chi vi ha preceduto. Sul vostro cammino invoco l’intercessione dello Spirito Santo", ha detto il Vescovo ai nuovi sacerdoti, che prima della liturgia, sul sagrato del Duomo, avevano ricevuto anche il saluto delle autorità civili e militari cittadine e del sindaco di Prignano Mauro Fantini, al cui territorio fa capo la Parrocchia di Pigneto.

"E’ un momento importante per la nostra comunità, che accoglie i nuovi parroci che da domani ogni sassolese imparerà a conoscere e apprezzare, considerandoli amici", ha detto il sindaco Gian Francesco Menani, aggiungendo come "raccogliete un’eredità importante: chi se n’è andato ha lavorato bene, confido che saprete fare altrettanto, se non meglio". "Speriamo anche noi di poter fare quello che possiamo, e di camminare insieme, aiutandoci l’un l’altro. Insieme si va un po’ più lenti, ma si va più lontano, e si va più in alto: questo è l’augurio che vogliamo farci per il bene di tutti i membri di questa comunità", la risposta di don Corrado Botti, che ha parlato a nome di tutti i sacerdoti di nuova nomina.

Per lui, tra l’altro, che è nato proprio a Sassuolo nel 1964, si tratta di un ritorno a casa dopo un lungo percorso che lo ha visto, dal 1989, impegnato a Roma ma anche a Boretto, Montecavolo, Castellarano, Cavriago, Montecchio e, dal 2017, a Reggio Emilia.

Stefano Fogliani