Navetta per il Lago Santo da Pievepelago: collegamenti diretti per turisti Il Parco del Frignano istituisce un servizio di trasporto da Pievepelago al lago Santo per evitare la congestione dell'area parcheggio. Da venerdì 11 a domenica 20 e da giovedì 24 a domenica 27 agosto, partenze da Pievepelago con costo del biglietto di 4 euro.