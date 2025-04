’Ndrangheta, arrestati padre e figlio. Maxi operazione, banda smantellata: "Estorsioni e danneggiamenti"

Il papà, 47 anni, sarebbe stato uno dei promotori dell’associazione, braccio destro del capo cosca mentre il figlio, 26, lo avrebbe supportato negli affari. Ci sono due parenti, padre e figlio residenti a Modena tra i venti indagati, di cui 13 destinatari di misura cautelare in carcere ritenuti membri di un’organizzazione criminale, con base nel Cosentino, ma con ramificazioni in Germania, in particolare a Stoccarda, smantellata all’alba di ieri dalla Squadra mobile con la maxi operazione ‘Boreas’.

L’operazione ha coinvolto diverse province italiane e i due modenesi, al pari degli altri membri risultano indagati a vario titolo per associazione di tipo ‘ndranghetistico, estorsione, consumata e tentata, trasferimento fraudolento di valori, false dichiarazioni.

Secondo quanto emerso in sede di indagine il 47enne si sarebbe occupato di curare gli interessi dell’associazione sul territorio modenese mentre il figlio, incensurato, avrebbe portato a termine svariate truffe. Colpito dal Mae, mandato di arresto europeo emesso dalla Germania è a sua volta finito in carcere. Numerosi i reati contestati, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti; reperimento e occultamento di armi e munizioni; reimpiego di capitali illeciti; controllo diretto e/o indiretto delle attività economiche.

Il 47enne – è emerso dalle indagini – avrebbe coadiuvato il ‘boss’ nella perpetrazione di estorsioni e danneggiamenti in territorio tedesco, volti all’imposizione dell’acquisto, da parte di locali e ristoranti, di prodotti alimentari provenienti dalla Calabria.

A supportare gli elementi emersi in sede di indagine, le dichiarazioni dei collaboratori da cui sarebbero emersi frequentissimi contatti tra gli indagati in una "cornice di strettissima cooperazione per affermare la forza del gruppo mafioso di appartenenza sul territorio italiano ed estero mediante minacce, pestaggi, estorsioni, azioni punitive, atti intimidatori e incontri con esponenti di altre cosche per dirimere conflitti di competenza territoriale". Il ‘modenese’ risulta essere tra i più stretti collaboratori del capo cosca.

"Mi riservo di visionare gli atti – afferma l’avvocato degli indagati, Rocco Cariglino – sarà sicuramente proposta istanza di riesame".