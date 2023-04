‘Ndrangheta, ristorante sequestrato a Modena: " Il vero titolare vicino alla cosca dei Piromalli"

Modena, 21 aprile 2023 – Quattro indagati con l’accusa di trasferimento fraudolento di valori e un intero complesso aziendale (conti correnti, beni immobili e quote societarie) del bar ristorante ‘Lo Stalliere’ (vicino al casello di Modena Nord) sotto sequestro. È quanto emerge da un’indagine portata avanti dalle Fiamme Gialle di Bologna, coordinate dal pubblico ministero Marco Forte, eseguita nell’ambito dell’operazione denominata ‘Radici’.

Il colonnello della Guardia di Finanza di Bologna, Fabio Ranieri

Il principale indagato è un sessantaquattrenne calabrese originario di Gioia Tauro e ritenuto "contiguo alla criminalità organizzata calabrese e indicato da vari collaboratori di giustizia quale attiguo alla ‘ndrina dei Piromalli di Gioia Tauro". Le altre tre persone indagate sono due emiliani, un sessantottenne di Parma e una 38enne residente a Carpi, e un 41enne di Torre del Greco in provincia di Napoli. Secondo l’accusa, i tre erano intestatari fittizi del ristorante, di cui il vero ‘dominus’ occulto era il 64enne calabrese che, al contrario, risultava regolarmente assunto come semplice cameriere del locale.

Dall’indagine è emerso che l’uomo ha, in maniera fittizia, intestato ai prestanome (i primi sono stati i due emiliani, successivamente è subentrato il 41enne di Torre del Greco) e quote sociali, i conti correnti e tutti i beni strumentali riconducibili all’attività di ristorazione, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Non solo, nei mesi scorsi l’attività commerciale aveva anche ricevuto una quota di 50mila euro dallo Stato sotto forma di ristori aziendali per le chiusure avvenute durante il periodo pandemico, soldi che il ‘dominus’ avrebbe utilizzato per acquistare o noleggiare auto di lusso (tra cui due Maserati Ghibli), con canoni da 1.500 euro al mese che non avevano nulla a che fare con l’attività d’impresa ma, al contrario, venivano usate esclusivamente a titolo personale dal principale indagato. Dopo il sequestro, il bar ristorante è stato affidato a un curatore che si occuperà di garantire la prosecuzione dell’attività.

L’indagine rappresenta la seconda parte dell’operazione ‘Radici’ che lo scorso ottobre, nell’ambito del monitoraggio di investimenti immobiliari e societari riconducibili a soggetti di origine calabrese, aveva fatto luce su infiltrazioni nel tessuto socio-economico emiliano-romagnolo portando all’esecuzione di 23 misure cautelari personali e al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

In quell’occasione, il sessantaquattrenne calabrese (principale indagato nell’operazione ‘Radici 2’ e già noto alle forze dell’ordine per droga, reimpiego di proventi illeciti, associazione per delinquere, reati contro la persona e il patrimonio, nonché porto abusivo di armi) non era emerso dalle indagini a causa proprio del tipo di reato di cui è accusato, il trasferimento fraudolento di valori, che aveva bisogno di accertamenti bancari e patrimoniali specifici, nonché di diversi pedinamenti.

Secondo gli investigatori, in particolare, tutta la vicenda mostra e conferma che "i criminali sono sempre più imprenditori in Emilia-Romagna". Il provvedimento cautelare è stato eseguito su richiesta della Dda e firmato dal gip di Bologna, Domenico Truppa.