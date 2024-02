Nebbia, incubo in A22. Schianti a catena e feriti: cento mezzi coinvolti. Morto camionista di 43 anni

Un vero e proprio inferno di lamiere, diventate trappole, tra la nebbia calata su buona parte della provincia. E’ questo lo scenario, quasi apocalittico, che si è registrato ieri sull’A22 del Brennero. Un centinaio di mezzi, infatti, sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento a catena lungo ben cinque chilometri, causato dalla fitta nebbia. Oltre una ventina i feriti, di cui uno di 52 anni grave. Ma non è tutto: a causa della coda che si è formata nella direzione opposta legata ai ‘curiosi’, in un altro tamponamento tra mezzi pesanti è deceduto un camionista di 43 anni. Il primo incidente si è verificato attorno alle 8.20 di ieri mattina all’altezza del km 293, direzione Sud, tra Reggiolo e Carpi. Per cause ora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di Modena Nord due mezzi pesanti – di cui uno carico di bestiame – si sono tamponati con violenza. La nebbia a quell’ora era ancora fitta e all’improvviso tutte le auto in arrivo alle loro spalle, furgoni e ulteriori mezzi pesanti sono finiti l’uno contro l’altro formando un lungo serpentone di lamiere contorte. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse almeno sette pattuglie della polizia stradale, diversi mezzi dei pompieri con la squadra del distaccamento di Carpi e Autogru da Modena, che ha estratto alcune persone intrappolate tra le lamiere insieme ad altre squadre da Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara per intervenire su un secondo incidente che si è verificato al km 288 sud, ovvero poco distante e che ha coinvolto sempre mezzi pesanti. I soccorsi, proprio a causa della fitta nebbia sono risultati difficili: l’elisoccorso non è riuscito a decollare e ambulanze e automedica sono entrate in autostrada percorrendo un tratto contromano.

Ovviamente i caselli autostradali in entrata e uscita sono stati chiusi e si sono formate subito code chilometriche. Parliamo di otto nuclei distinti di incidenti avvenuti in contemporanea: sette in direzione sud ed uno in nord. Poco prima di mezzogiorno, sempre sull’A22 il secondo incidente, fatale, si è verificato al km 308 in direzione nord, all’altezza di Campogalliano. L’autista del mezzo che ha tamponato è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e affidato ai sanitari giunti sul posto che hanno provato a defibrillarlo per lungo tempo ma, purtroppo per l’uomo, un 43enne originario dell’Albania e residente in provincia di Cuneo, non vi è stato nulla da fare. La vittima è Marku Lucjan. Il terribile e tragico schianto ha comportato una nuova paralisi del traffico, al fine di agevolare i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Ovviamente la situazione ha avuto ripercussioni gravi anche su tutta la viabilità cittadina fino al primo pomeriggio. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per ore mentre gli automobilisti che hanno riportato i danni minori ai veicoli hanno effettuato la constatazione amichevole. Sono complessivamente una ventina i feriti trasferiti negli ospedali della provincia (Policlinico, Baggiovara, Carpi e Mirandola), la maggior parte con contusioni, traumi al torace e distorsioni lievi e già in parte dimessi. Una famiglia di tre persone è stata curata al Pronto Soccorso del Policlinico per trauma toracico: marito di 38 anni, moglie di 27 ricoverata in chirurgia e la figlioletta di tre anni, non grave. Uno degli automobilisti coinvolti, 52 anni, ha invece riportato lesioni più serie ed è ricoverato in prognosi riservata a Bologna. Altri feriti si sono presentati con mezzi propri ai Ps. Sono in corso indagini, da parte della polizia stradale di Modena Nord, per ricostruire il terrificante maxi tamponamento.