Necci protagonista alla fiera dell’editoria

Direttrice delle Gallerie Estensi, Alessandra Necci è stata fra i protagonisti della Buchmesse di Francoforte, la fiera internazionale del libro che in questa edizione ha visto l’Italia come Paese ospite d’onore.

"Il potere delle regine e dei leoni" è stato l’incontro che ha fatto abbracciare i bestseller biografici della professoressa Necci ai celebri romanzi di Stefania Auci, autrice della saga de "I leoni di Sicilia".

"La storia è sempre una questione di potere: lo dimostrano la storia di regine epocali come Caterina de’ Medici, Maria Teresa e Maria Antonietta, donne capaci di cambiare la storia mondiale. Ai loro tempi non c’era certamente alcun ascensore sociale – ha sottolineato Alessandra Necci, a cui di recente è stato assegnato il Premio Pio Alferano 2024 – ma le figure femminili carismatiche hanno sempre esercitato un potere consapevole, una forza che trascende il tempo e che dobbiamo riconoscere e giustamente celebrare". Vari lettori hanno voluto incontrare Alessandra Necci, facendole autografare i volumi: "La cultura e i libri devono essere aggreganti, appartengono a tutti e confliggono con l’idea di un monopolio", ha aggiunto la professoressa Necci.

La Buchmesse ha parlato modenese anche con la presenza di importanti case editrici come Panini Comics, Franco Panini editore e Logos edizioni. E modenese, anzi carpigiana, è Felicia Kingsley, scrittrice bestseller che è stata fra gli ospiti del padiglione Italia. Anche il suo romanzo più recente, "Una conquista fuori menù", ha conquistato le vette delle classifiche di vendita, e alla fiera di Francoforte si è appreso che i diritti di "Non è un paese per single", commedia romantica pubblicata due anni fa, sono stati acquisiti da Amazon Crossing per il lancio internazionale.

s.m.