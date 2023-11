Dalla gelosia che diventa possessività, alla limitazione della libertà personale. Abbiamo parlato con Alessandro De Rosa, psicologo e psicoterapeuta dell’Ausl che lavora con il Centro Liberiamoci della Violenza.

Dietro alla violenza di genere si nasconde un’incapacità maschile nella gestione delle emozioni?

"Credo che la gestione delle emozioni rappresenti un elemento decisivo sul quale sia importante intervenire e, fino a questo momento, sia stato fatto troppo poco. Nel Centro Ldv ci occupiamo della prevenzione secondaria, che consiste nel coinvolgere persone che hanno già messo in atto comportamenti violenti ma, mai come oggi è necessario lavorare sulla prevenzione primaria. Da questo punto di vista, occorre prendersi cura soprattutto dell’aspetto emotivo, un ambito che gli uomini, anche per aspetti culturali e stereotipi di genere, sono meno abituati a gestire".

Quali sono i primi segnali ai quali si dovrebbe prestare attenzione?

"Oggi è decisivo comprendere che certi atteggiamenti non sono manifestazioni d’amore. Alcuni esempi? Imporre alla donna un certo modo di vestire, impedirle di uscire da sola o con le amiche, sono le prime avvisaglie di una libertà che viene gradualmente limitata. Purtroppo, in molti casi, questi atteggiamenti rischiano di essere fraintesi, specialmente in fasce d’età delicate come l’adolescenza".

Perché arriviamo a parlare proprio dell’adolescenza?

"Specialmente tra i più giovani, ma non solo, oggi manca la capacità di leggere e comprendere certi segnali e può accadere che un gesto di possessività venga sottostimato e percepito come un atto di amore o protezione. Questi sono indizi prodromici, perché non si assiste a una violenza che si esprime fisicamente, ma vengono messi in pratica atteggiamenti disfunzionali che rischiano di accrescersi nel tempo".

Che ruolo giocano i social in questa fase?

"Tante ragazze e ragazzi non sono guidati nell’utilizzo dei social e di Internet e si avvicinano a questi mezzi senza riuscire a comprendere ciò che vedono o non dovrebbero vedere: spesso si tratta di immagini che influenzano la loro psiche e che, in un momento particolarmente critico, condizionano le rappresentazioni che hanno di sé, degli altri e le loro stesse aspettative".

Cosa fare per prevenire la violenza?

"Occorre parlarne, sempre di più e sempre meglio. È importante intervenire sia nelle scuole, sia nelle famiglie. Educare i ragazzi attraverso insegnamenti teorici e pratici non è soltanto compito degli istituti, ma deve avvenire anche in famiglia: ciò che gli adolescenti vedono in casa è l’esempio che, tante volte, mettono in atto nelle relazioni: occorre fornire ai genitori i mezzi per educare i propri figli".

Jacopo Gozzi