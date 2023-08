"Necessario tutelare il Pronto soccorso"

"Anche per il Pd di Pavullo, come già espresso in particolare dal Partito Democratico della Bassa Modenese, la nuova organizzazione della gestione delle emergenze e urgenze sanitarie deve mantenere nei territori periferici la centralità dei Pronto soccorso". A sottolinearlo è il segretario di circolo Matteo Manni. "Per quanto infatti riteniamo positiva l’introduzione dei ‘Cau’ (centri di assistenza per l’urgenza) e delle ‘Uca’ (unità di continuità assistenziali) – prosegue Manni –, al fine di ridurre gli ingressi non urgenti in Pronto soccorso e garantire anche una più veloce cura delle urgenze meno gravi, riteniamo che il Pronto soccorso in una zona periferica come la nostra debba rimanere centrale e valorizzato. In questi giorni – aggiunge – protocolleremo quindi una mozione nel consiglio comunale di Pavullo. La mozione impegnerà il sindaco a richiedere che il Ps di Pavullo sia dotato del personale necessario al fine del suo buon funzionamento".