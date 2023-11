"Negli ambulatori le vittime troveranno sempre aiuto e cura"

"Anche i nostri ambulatori, così come gli ospedali possono essere punti di ascolto e di assistenza alle donne vittime di violenza. Il medico di famiglia, così come i colleghi che operano sul territorio sono a disposizione delle donne, come è sempre stato". Il presidente dell’ordine dei medici Carlo Curatola, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sottolinea l’importanza della figura del medico di famiglia e territoriale per arginare il fenomeno, così come per individuare eventuali campanelli d’allarme.

"I medici sono a disposizione nei loro ambulatori, così come negli ospedali – afferma Curatola - la stanza in cui visita e accoglie diventa un luogo dove il paziente deve potersi fidare. Il medico lavora per il benessere fisico e psicologico del paziente: l’obiettivo è proprio questo. Non parlo solo di mostrare un livido, perchè la violenza può manifestarsi anche sotto altre forme, ma anche di dialogo, comprensione e fiducia. Nel momento in cui riferiscono il disagio, che può essere in qualche maniera ascrivibile ad una violenza domestica – sottolinea Curatola -, il medico è tenuto anche solo nel sospetto di un’eventuale violenza al referto alle autorità giudiziarie. Per questo affermo che i nostri ambulatori possono essere un avamposto strategico nel contrasto alla violenza contro le donne. Le vittime nostre pazienti sappiano che da noi troveranno sempre aiuto, cura e sostegno".

Curatola sottolinea come l’ordine aderisca convintamente alla campagna per l’eliminazione della violenza contro le donne: "Così come tutti i giorni dobbiamo adoperarci affinché il fenomeno della violenza su donne e sanitari sia sconfitto fino a diventare soltanto un lontano ricordo. Per questo invito colleghi e cittadini a indossare domani qualcosa di rosso come gesto simbolico di un’adesione all’iniziativa che non sia, però, soltanto formale, ma concreta. La prevenzione del fenomeno passa anche dai nostri studi e ambulatori". L’ordine dei medici di Modena ha sempre dimostrato grande sensibilità nei confronti del tema, organizzando iniziative ed eventi anche per sensibilizzare sul fenomeno delle violenze ai danni degli operatori e delle operatrici sanitarie, chiedendo che i luoghi di lavoro fossero resi sicuri. Per quanto riguarda appunto la violenza contro i sanitari, Curatola sottolinea come nell’anno corrente non si siano registrati numeri superiori agli anni precedenti. Dopo aver ricordato che il fenomeno della violenza contro le donne non risparmia nessuno, tanto meno medici e sanitari.

Valentina Reggiani