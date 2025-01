Negli ultimi due anni gennaio mai generoso . I canarini proveranno a cambiare la storia

Scavallato l’anno solare 2024, che ha compreso la prima giornata del girone di ritorno, il Modena si butta nel nuovo anno con il mese si gennaio che anche in questa stagione proporrà ai canarini tre partite di campionato, oltre a quattro settimane che saranno infarcite da voci di mercato, come in ogni sessione invernale che si rispetti.

Ma, al di là di quello che porterà, in entrata e in uscita, la campagna trasferimenti, il torneo cadetto va avanti e da domenica 12 gennaio, con la trasferta di Palermo, i gialli si ritufferanno nel calcio giocato. Negli ultimi due tornei di serie B, il primo mese dell’anno non è stato molto generoso con i canarini, che in entrambe le stagioni in questo periodo hanno sempre raccolto mai più di tre punti in altrettante partite, sempre con una vittoria e due sconfitte.

Nella stagione 2022/23 il Modena aprì l’anno con il ko di Frosinone (2-1), seguito dal successo al Braglia con il Cosenza (2-0) e la successiva sconfitta (2-1) sul campo della Ternana. Stesso copione un anno fa, con la sconfitta casalinga col Brescia (1-2), il ko di Palermo (4-2), e chiusura però col botto con il netto 3-0 rifilato al Braglia alla capolista Parma.

Tre partite attendono i gialli anche in questo gennaio 2025, con due gare lontano dal Braglia ed una tra le mura amiche. Il primo appuntamento sarà al Barbera di Palermo domenica 12 gennaio, per una partita che si preannuncia piena di insidie.

I rosanero, è vero, sono reduci da un periodo assolutamente negativo, ma sono comunque una squadra con grandi individualità: inoltre si giocherà in un clima ancora surriscaldato, molto teso, con la formazione di Dionigi non solo contestata, ma addirittura reduce da una aggressione al pullman della squadra al rientro della compagine dall’ultima gara di campionato a Cittadella.

Il Modena avrà poi a sua volta problemi, legati alla contemporanea squalifica di Cauz e Zaro, che costringerà Mandelli o a passare alla difesa a quattro o ad ‘inventarsi’, rimanendo a tre, il ruolo di difensore di sinistra, impiegando ad esempio Cotali con Idrissi avanzato sulla linea dei centrocampisti.

Dopo Palermo i canarini avranno ancora un impegno di rilievo: riceveranno al Braglia il Frosinone sabato 18 gennaio, dove si troveranno di fronte una squadra che nella prima parte di campionato non ha navigato in acque tranquille di classifica ma che è comunque in crescita, prima di chiudere il mese con il match in trasferta di domenica 26 allo stadio Zini contro la Cremonese, formazione che sta avendo un andamento altalenante ma che ha comunque i playoff quale obiettivo minimo.

Un mese non facilissimo dunque, ma che verrà affrontato da una squadra che viene da un ruolino di marcia di tutto rispetto che ha portato, nell’era Mandelli, a otto risultati utili consecutivi. E che vuole migliorare il bottino portato a casa in gennaio negli ultimi due campionati.

