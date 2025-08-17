Negozi di vicinato, 13 violazioni. Un altro mese di chiusura anticipata. Ma c’è chi contesta l’ordinanza

Modena, 17 agosto 2025 – Il Comune ha prorogato fino al prossimo 14 settembre l’ordinanza, attiva dal 20 giugno e che prevede la chiusura anticipata degli esercizi di vicinato con superficie fino a 250 metri quadri: stop tutte le sere dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Non solo: sono già scattate anche le prime sanzioni relative a violazioni di questo provvedimento.

Contro le prime due ordinanze i commercianti bengalesi – attraverso il proprio legale, avvocato Fernando Giuri – hanno presentato ricorso, impugnando la decisione dell’amministrazione davanti al Tar e l’udienza è prevista per il prossimo 4 settembre.

L’ordinanza, voluta dal sindaco Mezzetti è volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, insieme al decoro urbano, in un momento come quello estivo durante il quale l’afflusso di persone negli spazi all’aperto è particolarmente elevato.

Secondo l’Amministrazione, il consumo non regolato di bevande alcoliche su suolo pubblico può concorrere a causare degrado e comportamenti non rispettosi dello spazio e degli arredi della città.

"Da quando è entrato in vigore il provvedimento – commenta il sindaco Massimo Mezzetti – i controlli della Polizia locale sono stati pressoché quotidiani. In queste settimane sono state 13 le violazioni accertate e sanzionate, segno che l’ordinanza viene sostanzialmente rispettata. Riteniamo che abbia dato buoni risultati per l’obiettivo che si era data: quello di migliorare la vivibilità delle zone interessate e prevenire fenomeni di degrado e di disturbo per i residenti.

I cittadini hanno contribuito con le segnalazioni che ci hanno permesso di allargare il provvedimento a nuove strade, come via Fabriani, che rappresenta la novità di questo rinnovo dell’ordinanza".

La decisione era stata assunta anche a seguito delle analisi svolte all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In base all’analisi della situazione, vietare la sola vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche – come richiesto invece dai commercianti – non risulterebbe puntualmente controllabile.

"La chiusura degli esercizi di vicinato alle 20 è stata ritenuta la soluzione più idonea a garantire una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici; permette, inoltre, di evitare assembramenti nelle aree esterne ai negozi di vicinato, nelle quali l’abuso di alcolici determina disturbo e degrado urbano" spiega il sindaco.

Nei ricorsi presentati dinanzi al tribunale Amministrativo, però, il legale sostiene come i provvedimenti impugnati si limiterebbero ad enunciare genericamente le finalità di tutela del decoro e del riposo dei residenti, senza individuare e motivare in concreto la sussistenza di una situazione di effettiva urgenza, straordinarietà o pericolo imminente che giustifichi la misura adottata.

Le violazioni dell’ordinanza in questione prevedono una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro, nel caso di violazione ripetuta due volte in un anno il questore può disporre la sospensione dell’attività per quindici giorni.

