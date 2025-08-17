Negozi di vicinato, 13 violazioni. Un altro mese di chiusura anticipata. Ma c’è chi contesta l’ordinanza

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
17 ago 2025
VALENTINA REGGIANI
Il Comune ha deciso di prorogare la misura fino al 14 settembre. Mezzetti: "Buoni risultati contro il degrado". Intanto è stata fissata davanti al Tar l'udienza per il ricorso presentato da alcuni commercianti bengalesi

Il sindaco Massimo Mezzetti

Modena, 17 agosto 2025 – Il Comune ha prorogato fino al prossimo 14 settembre l’ordinanza, attiva dal 20 giugno e che prevede la chiusura anticipata degli esercizi di vicinato con superficie fino a 250 metri quadri: stop tutte le sere dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Non solo: sono già scattate anche le prime sanzioni relative a violazioni di questo provvedimento.

Contro le prime due ordinanze i commercianti bengalesi – attraverso il proprio legale, avvocato Fernando Giuri – hanno presentato ricorso, impugnando la decisione dell’amministrazione davanti al Tar e l’udienza è prevista per il prossimo 4 settembre.

L’ordinanza, voluta dal sindaco Mezzetti è volta a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, insieme al decoro urbano, in un momento come quello estivo durante il quale l’afflusso di persone negli spazi all’aperto è particolarmente elevato.

Secondo l’Amministrazione, il consumo non regolato di bevande alcoliche su suolo pubblico può concorrere a causare degrado e comportamenti non rispettosi dello spazio e degli arredi della città.

"Da quando è entrato in vigore il provvedimento – commenta il sindaco Massimo Mezzetti – i controlli della Polizia locale sono stati pressoché quotidiani. In queste settimane sono state 13 le violazioni accertate e sanzionate, segno che l’ordinanza viene sostanzialmente rispettata. Riteniamo che abbia dato buoni risultati per l’obiettivo che si era data: quello di migliorare la vivibilità delle zone interessate e prevenire fenomeni di degrado e di disturbo per i residenti.

I cittadini hanno contribuito con le segnalazioni che ci hanno permesso di allargare il provvedimento a nuove strade, come via Fabriani, che rappresenta la novità di questo rinnovo dell’ordinanza".

La decisione era stata assunta anche a seguito delle analisi svolte all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In base all’analisi della situazione, vietare la sola vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche – come richiesto invece dai commercianti – non risulterebbe puntualmente controllabile.

"La chiusura degli esercizi di vicinato alle 20 è stata ritenuta la soluzione più idonea a garantire una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici; permette, inoltre, di evitare assembramenti nelle aree esterne ai negozi di vicinato, nelle quali l’abuso di alcolici determina disturbo e degrado urbano" spiega il sindaco.

Nei ricorsi presentati dinanzi al tribunale Amministrativo, però, il legale sostiene come i provvedimenti impugnati si limiterebbero ad enunciare genericamente le finalità di tutela del decoro e del riposo dei residenti, senza individuare e motivare in concreto la sussistenza di una situazione di effettiva urgenza, straordinarietà o pericolo imminente che giustifichi la misura adottata.

Le violazioni dell’ordinanza in questione prevedono una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro, nel caso di violazione ripetuta due volte in un anno il questore può disporre la sospensione dell’attività per quindici giorni.

