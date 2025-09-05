Negozi di vicinato, l’appello: "L’ordinanza ha ridotto il degrado. Va estesa a tutto il territorio"

Un ringraziamento al sindaco Mezzetti e all’assessora alla Sicurezza Camporota "per aver contribuito a ridurre momenti di degrado e assembramenti molesti" ma anche la richiesta – che a breve diventerà ‘formale’ – di estendere l’ordinanza (valida fino al 14 settembre) a tutti i mesi dell’anno. A farsi portavoce è Antonella Bernardo, coordinatrice del Controllo di vicinato oltre le mura di via Emilia ovest 124, a nome dei residenti che chiedono di rendere strutturale l’ordinanza del sindaco che prevede la chiusura dei negozi di vicinato con superficie fino a 250 mq alle ore 20.

Ordinanza, prorogata più volte, che è stata però impugnata dai circa ottanta commercianti bengalesi presenti in città davanti al Tar, per conto dei propri legali – studio Giuri – e l’udienza nel merito si è svolta ieri, ma il giudice si è riservato.

"Con questa ordinanza si è limitata la vendita di alcol e il relativo degrado che vi era fuori dai negozi – commenta Bernardo –. La situazione, allo ‘scoccare’ dell’ordinanza a nostro avviso è cambiata molto: meno degrado urbano sotto le abitazioni.

Un ottimo risultato per noi: torniamo a casa e riposiamo senza assistere ad assembramenti molesti o udire grida e vociferare che ne derivano.

Ci auguriamo che il sindaco vada avanti, che disponga un vincolo preciso su queste attività. Alle 20 chiudono anche i centri commerciali; perchè questi negozi devono stare aperti? – commenta la coordinatrice del Controllo di vicinato –. Non abbiamo mai visto acquistare spaghetti o altri alimenti dai clienti ma solo alcolici e, in particolare, birra, essendo i prezzi competitivi, con relativo assembramento ’rumoroso’. I gruppi che si ritrovano davanti a questi negozi portano solo a risse, litigi accesi e atti vandalici.

Spesso le nostre auto parcheggiate sotto casa si trasformano in tavolini per le loro bottiglie e alimenti e, come se non bastasse, – continua – questi avventori abbandonano sulla strada i rifiuti che diventano il biglietto da visita di decine di ratti.

Chiediamo che questa ordinanza venga resa valida tutto l’anno e non solo a Modena ma in tutta la provincia". Bernardo fa presente come a questo proposito presto i cittadini chiederanno un incontro a sindaco e assessore per ringraziarli ma anche per fare richiesta di estensione dell’ordinanza a tutti i mesi dell’anno e su tutto il territorio modenese. "Non ci sono residenti di serie A e di serie B. Questi negozi alimentano solo degrado urbano e spaccio".

Il sindaco nei giorni scorsi su questo tema aveva fatto presente che, per loro natura, le ordinanze non possono essere prorogate più di tre/quattro volte. Ma l’obiettivo della giunta è "mettere mano al rinnovo di tutto il regolamento del commercio in città". Proprio su questo il Controllo di vicinato vuole confrontarsi col sindaco Mezzetti.