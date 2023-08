Negozi in fuga dalla città storica "In dieci anni diminuiti del 20% E sono sempre chiusure definitive"

di Giulia Beneventi

La visione futura di un centro storico ’green’, quindi con un accesso sempre più limitato alle auto, è ormai chiara a Modena così come in tante altre città italiane, che strizzano l’occhio ai modelli urbani del Nord Europa. Questa transizione però non può non essere indolore e portare con sé dei cambiamenti che, almeno nell’immediato, sembra irreversibili.

Primo tra tutti, il fuggi fuggi generale delle attività commerciali, anche storiche, del centro. Le ragioni sono tante e comprendono anche un cambio di abitudini sociali che con la città ’green’ hanno poco a che vedere, ma certo limitare quell’accesso che è sempre risultato normale non aiuta.

"Il commercio al dettaglio a Modena è calato, nel periodo 2012-2022, di 280 unità passando da 1.738 a 1.458 imprese" riferisce a questo proposito Confcommercio Modena. E in questo contesta, una riduzione consistente è avvenuta "in centro storico – prosegue l’associazione – dove sono state abbassate 137 serrande (da 691 unità del 2012 a 554 del 2022, un calo che sfiora il 20% insomma) e dove nei mesi scorsi Confcommercio ha stimato ci siano non meno di 100 esercizi vuoti".

Lo scenario di vetrine vuote è purtroppo difficile da non notare. "Un tracollo c’è stato per i negozi specializzati (abbigliamento, mobili, giocattoli, libri, calzature), passati da 626 del 2012 a 486 del 2022" continua Confcommercio. A essersi volatilizzate sono "140 attività, e oltre la metà sono in centro storico, ovvero 76, di cui 22 solo nel periodo 2019-2022".

Per ciò che riguarda il commercio, comunque sia, Modena è "in linea con l’andamento nazionale – è una precisazione dell’associazione –. Negli ultimi 10 anni, complice la riduzione dei consumi, sono scomparsi a livello nazionale oltre 85mila negozi fisici, di cui oltre 4.500 spariti durante la pandemia. Abbiamo al contempo assistito all’ulteriore consolidamento del canale delle vendite on line da parte dei giganti del web, anche se da mesi cominciamo a intravedere un incremento nelle preferenze di acquisto nei negozi tradizionali".

Anche per Modena è poi il caso di fare una distinzione degli esercizi commerciali tra centro storico e periferia: "Nel centro storico la chiusura degli esercizi commerciali rappresenta una chiusura definitiva di punti vendita, mentre in periferia si assiste al fenomeno dei cosiddetti “accorpamenti” tra più unità e relative superfici, che in centro storico è spesso tecnicamente impossibile fare".