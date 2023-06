Negozi inclusivi con il kit dell’accoglienza

"L’adesione di una ventina di esercenti l’abbiamo già, adesso si tratta di ampliare, per quanto possibile, il numero di esercizi che vorranno aderire al progetto, con il quale ci piacerebbe poter andare a regime per settembre, al massimo entro il prossimo autunno". Il progetto, al quale sta lavorando l’assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli, si chiama ‘Non sono perfetto ma sono accogliente’, lo sta portando avanti il Comune grazie al sostegno della Fondazione di Modena e si propone di dedicare alle persone diversamente abili un percorso di inclusione da attuare attraverso diverse azioni.

Una di queste azioni prevede il coinvolgimento di negozi in sede fissa, pubblici esercizi, artigianato di servizio e ogni altra attività a piano terra con una vetrina sulla strada, in un percorso compartecipato volto a rendere gli spazi accessibili al fine di accogliere tutti i clienti: "L’obiettivo – spiega l’assessore – è quello, appunto, di superare le barriere: abbiamo già posto in essere, da questo punto di vista, tutte le attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti, trovando in molti di loro l’interesse dal caso, e adesso si tratta di passare alla fase successiva". Che prevede la consegna, a titolo gratuito, agli esercizi aderenti, di un kit "negozio accogliente", con attrezzature a favore dell’accessibilità` (a titolo esemplificativo e in relazione alle caratteristiche del negozio: pedana mobile, un campanello wireless, ...), un vademecum relativo all’inclusione e una vetrofania "Non sono perfetto, ma sono accogliente" che identificherà gli esercizi che si impegnano per favorire l’accessibilità ai locali.

"Il fatto che l’adesione sia gratuita credo possa essere un incentivo importante per gli operatori: non meno importante – aggiunge Malagoli – sarà il risultato che otterremo in termini di fruibilità dei servizi, perché del miglioramento dell’accoglienza non si avvantaggeranno solo i disabili, ma anche gli anziani che hanno difficoltà motorie, e magari le mamme con passeggini e carrozzine".

I sopralluoghi già effettuati dai tecnici comunali hanno evidenziato criticità diffuse in ordine alla fruibilità di molti esercizi ("soprattutto in centro storico", evidenzia l’assessore) ma il progetto cui l’Amministrazione sta dando corso garantirebbe un impatto importante in tema di fruibilità, cominciando a disegnare "un contesto, appunto, forse non perfetto, ma – dice Malagoli – accogliente".

A settembre, come detto, l’iniziativa dovrebbe andare a regime presso la ventina di esercizi già coinvolti, "ma essendo il percorso aperto a tutti gli esercizi commerciali cittadini e non solo a quelli del centro storico, contiamo di poter raccogliere altre adesioni". I termini per le iscrizioni al percorso – che prevede un corso di formazione, info su www.nonsonoperfettomasonoaccogliente.itazione-1 – sono stati fissati al 30 luglio prossimo.

Stefano Fogliani