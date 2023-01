"Negozi penalizzati dalle vendite online"

"Siamo arrivati all’inizio del periodo dei saldi invernali e, ancora una volta, ribadiamo la nostra posizione: è assolutamente necessario rivedere in profondità questo sistema, che penalizza i negozi nei confronti di chi vende su internet, e che impedisce di fatto una concorrenza leale. Solo per fare un esempio quest’anno il freddo è arrivato molto tardi e, di fatto, per chi tratta capi di abbigliamento o calzature invernali è questo il momento di vendere, ma ‘deve farlo’ in saldo, rinunciando a un guadagno in nome di una disciplina che è anacronistica, figlia di un tempo che non c’è più". Cinzia Ligabue, presidente Licom, interviene in modo molto diretto sui saldi e lo fa mettendo in evidenza le criticità di questo sistema: "Un sistema pensato e regolamentato quando il commercio era solo quello dei piccoli negozi, mentre da tanti anni prima le catene commerciali e poi soprattutto l’online hanno completamente stravolto. Nonostante questo, i negozi classici sono ancora regolamentati come nel secolo scorso… Tra l’altro – rincara la presidente Licom - i saldi funzionano giusto i primi giorni, poi diventano sostanzialmente inutili: chi cerca un buon affare lo fa nei primi giorni di sconti".

"Ho parlato di abbigliamento e calzature – conclude Ligabue – ma potrei continuare, ad esempio, con l’elettronica che viene messa a dura prova dal Black Friday, tanto per dire. Il nostro modello commerciale diffuso è messo a dura prova dalla deregolamentazione di tutto ciò che è online, mentre i negozi devono sottostare a norme polverose. Quello che serve è una regolamentazione dell’online che metta tutti sullo stesso piano. In questo senso qualche piccolo segnale sulla tassazione dei ‘giganti del web’ a livello comunitario va nella direzione giusta, ma la strada è ancora molto lunga".