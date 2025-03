Negozi, ricavare posto negli angoli nascosti. Impresa ardua tra magazzini e merce esposta

Nei negozi del centro si aprono porticine, armadi e botole che uno neanche immagina possano esistere. E lì che troveranno posto i nuovi carrellati in arrivo. "Sono spazi molto piccoli, i bidoni grossi è un po’ difficile tenerli", spiegano da Boutique Hombre in corso Duomo dove i tecnici di Hera muniti di metro e scheda per gli appunti prendono le misure in vista del contenitore adatto da sistemare. L’amministrazione non vuole più sacchi o cotenitori vista strada, occorre adeguarsi. "No, sopra c’è un magazzino faccio fatica a tenere il pattume…".

Dal negozio di abbigliamento ‘Liviana Conti’ – store manager Chiara Artioli – c’è uno sgabuzzino pieno di abiti, bisognerà ricavare un angolino per i contenitori della carta e della plastica. "Noi l’indifferenziata l’abbiamo sistemata in bagno". I commercianti erano abituati a esporre i sacchi all’esterno, ma riuscivano comunque a gestire lo spazio interno in attesa del giorno del ritiro. "La vera svolta sarà il numero dei ritiri". E su quello l’amministrazione ha intenzione di venire incontro agli utenti, prevedendo maggiori svuotamenti per le utenze non domestiche, in particolare gli esercizi commerciali che producono molti rifiuti e hanno spazi più ristretti, come ha spiegato ieri nell’intervista il dirigente del Comune Roberto Bolondi.

g.a.