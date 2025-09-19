Negoziante aggredito e rapinato della catenina

Aggressione con rapina nella notte tra il 10 e l’11 settembre scorsi a Castelfranco Emilia. Vittima dell’episodio è un 78enne, commerciante molto noto in città, che al Carlino ha raccontato quello che gli è capitato "per fare sapere anche ad altri com’è la situazione", ma che preferisce rimanere anonimo. "Tutto si è svolto nel giro di qualche attimo in via Marsala, a pochi metri dalla mia abitazione. Stavo rincasando – continua il 78enne – dopo essere andato a spegnere le luci del mio negozio.

Ero a piedi e in quel momento, saranno stati dieci minuti dopo la mezzanotte, lungo via XX Settembre e poi in via Marsala stavo camminando senza vedere nessuno nei paraggi, se non una ragazza poco più avanti che poi ho riconosciuto essere una mia vicina di casa. Pochi istanti dopo che la ragazza è rincasata, ed ero rimasto quindi completamente solo, mi sono arrivati da dietro all’improvviso e di corsa due giovani di età apparente tra i 20 e i 25 anni, uno dei quali era in pantaloncini corti. Erano a volto scoperto e ho potuto quindi vedere che avevano tratti nordafricani.

Poco prima di aggredirmi, uno si è messo un cappellino in testa e l’altro si è parzialmente coperto con una felpa; quindi, mi sono saltati addosso per strapparmi la catenina d’oro dal collo, che era un regalo di mia mamma per i miei 40 anni.

Mi hanno poi buttato a terra, facendomi sbattere anche contro un’auto in sosta, per prendermi la giacca che stavo indossando, probabilmente credendo che vi tenessi del denaro. Nella giacca, invece, avevo solo il telefonino, che fortunatamente è stato recuperato dai carabinieri un paio di giorni dopo e mi è già stato restituito. Invece, chi mi ha rapinato ha ancora in mano la mia catenina d’oro (pur senza il Cristo che reggeva, che è stato ritrovato sul luogo dell’aggressione) e la mia giacca. Ho fatto denuncia ai carabinieri, che ringrazio anche pubblicamente per il lavoro che stanno facendo. I militari, tra l’altro, hanno potuto acquisire pure le immagini di una telecamera di videosorveglianza di una casa privata. Tuttavia, da quel giorno sono ancora molto sotto choc. Non ho mai avuto problemi con nessuno e cerco sempre di avere rispetto di tutti. Ma da quando mi è accaduto questo – conclude il 78enne vittima della rapina – di sera non riesco più a uscire di casa. Fortunatamente sono rimasto solo lievemente ferito, cavandomela con qualche graffio al collo e una botta al gomito".

Marco Pederzoli