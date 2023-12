Negoziante insegue il ladro e riesce a farlo catturare

Furto ieri in pausa pranzo all’interno del centro commerciali I Portali di Modena. Ad essere preso di mira è stato il negozio ‘Primadonna’, di calzature e accessori. In azione un ladro molto abile che, evidentemente, stava tenendo sotto controllo i movimenti dentro il negozio: "Erano circa le 12.30 – racconta la responsabile del punto vendita, Laura Acquaro –. Il negozio era vuoto perché mi sono assentata un attimo in bagno. Questione di pochi istanti: uscita ho visto subito che il registratore di cassa era aperto. Ho alzato gli occhi e ho notato una persona che stava correndo fuori dal negozio, con indosso un giubbino catarifrangente". La prontezza e il coraggio della donna sono state determinanti. "Sono corsa dietro all’uomo; nel tragitto ho intercettato una delle guardie addette alla sicurezza. Insieme lo abbiamo rincorso e siamo riusciti a fermarlo".

Una volta bloccato il ladro, un 30enne di origine straniera, la responsabile e la guardia hanno chiesto subito la restituzione del denaro sottratto: "Dalla cassa ha sottratto 250 euro – racconta Laura – ma ne ha restituiti 200, non si sa dove siano spariti gli altri 50 euro. Ci ha seguiti in negozio, pregando più volte di non denunciarlo, ma io giustamente ho chiamato subito i carabinieri che sono giunti sul posto e abbiamo fatto denuncia". "E’ la prima volta che il negozio subisce un furto – commenta la responsabile –. Poi così in pieno giorno".

Proprio per contrastare furti e altri reati, ieri pomeriggio il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica alla presenza del sindaco di Modena e dei vertici delle forze di polizia e della polizia locale. La riunione ha consentito di fare il punto della situazione circa le misure da adottare in occasione delle festività, per tutelare residenti e turisti. Tra gli scopi prioritari, la prevenzione degli scippi, dei borseggi e della vendita di merce contraffatta.

È stato previsto, pertanto, un rafforzamento e della vigilanza nei luoghi di ritrovo giovanile e nelle principali vie dello shopping e centri commerciali.

Controlli anche nei luoghi di culto dove si svolgeranno le tradizionali cerimonie religiose.

Tenuto conto della attuale situazione di crisi internazionale, sarà, infine, implementato il dispositivo di vigilanza degli obiettivi sensibili.

Maria Silvia Cabri