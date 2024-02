Negozianti, malumori in centro: "Serve rendere più viva la zona"

Diversi i malumori emersi sul tema centro storico durante la serata promossa dal candidato alle primarie del Pd Giovanni Taurasi, dedicata appunto a ‘Sviluppo economico, lavoro e centro storico’. Tra i presenti, i rappresentati delle associazioni di categoria, molti commercianti e anche residenti che vivono quotidianamente il centro. "Ho ricostruito il percorso storico del commercio – afferma Daniele Gilioli di ‘Gilioli Multistore 1929’ e presidente di Confcommercio Carpi -. Negli anni Ottanta la chiusura di piazza Martiri ha preoccupato moltissimo noi commercianti: sul punto, negli anni, ci siamo ricreduti, ma resta comunque una bellissima piazza ‘vuota’, occorre intervenire per renderla più viva. Inoltre – prosegue – se in merito alla pedonalizzazione di piazza Martiri ci siamo ricreduti, su altre chiusure abbiamo invece ancora molti dubbi". Il riferimento è al vicino piazzale Re Astolfo: "Il tema parcheggi è un tasto dolente. Centri commerciali, ma soprattutto l’online sono fonte di grande preoccupazione per noi commercianti specie del centro storico: per contribuire a combattere questa concorrenza sleale (anche fiscalmente) è necessario eliminare quei ‘paletti’ che tengono lontano dal centro i potenziali clienti. Uno di questi è il problema parcheggi: una soluzione a costo zero potrebbe essere quella di riaprire alle macchine ai fini della sosta piazzale Re Astolfo, magari da novembre a marzo". Altra proposta, sempre sulla stessa problematica, lanciata da Gilioli riguarda "l’utilizzo delle volumetrie del Supercinema 70 per realizzare un silos a tre piani per garantire molti parcheggi a ridosso del centro". Alberto Allegretti, ex assessore, ha puntato sul tema ‘relazioni’: "Per sviluppare un sistema economico importante, l’amministrazione dovrebbe recuperare quelle relazioni (ad esempio con la Provincia, con la Regione) che non ha più".

Un’altra ‘criticità’ sollevata da Allegretti riguarda il nuovo polo universitario realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (intervento da 21 milioni di euro): "Come mai sta producendo così poco? Il 25 settembre è partito il Corso di laurea magistrale ‘Sustainable Industrial Engineering’, e a ora a popolare la struttura di 4mila metri quadri, nel quale potranno essere accolti fino a 600 studenti, ce ne sono poco più di 20. Le iscrizioni si sono chiuse alla fine del mese di dicembre e dunque Unimore ha potuto comunicare i numeri definitivi. Ebbene, gli immatricolati al corso sono 23. Se si fanno degli errori, lo si può anche ammettere. Reputo sia un tema che la prossima amministrazione dovrà affrontare, per evitare che il tutto diventi una cattedrale nel deserto".

Maria Silvia Cabri