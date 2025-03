Negrini: "Sempre lo stesso gioco". Il Pd: "Noi facciamo solo proposte"

Siamo davanti all’ennesima operazione in cui la maggioranza decide di lavorare affinché la nostra mozione venga scalzata da un’altra – sottolinea Luca Negrini di Fratelli d’Italia – Ogni volta fate questo giochino e finite con il votare contro voi stessi, perché il progetto cui si fa riferimento nella nostra mozione è quello realizzato dal Comune. Invito ogni singolo consigliere – ha concluso – a valutare bene la votazione al netto degli ordini di scuderia". Anche Andrea Mazzi di Modena in Ascolto si è detto "perplesso" rispetto all’approccio "di presentare una contro-mozione sullo stesso tema facendo in modo di far approvare quella del centrosinistra e bocciare quella del centrodestra. La politica dovrebbe essere il luogo in cui cercare la sintesi delle diverse sensibilità, mentre qui prevale molto lo scontro politico". Il consigliere ha quindi fatto un appello affinché "si trovi un punto d’incontro e di caduta in modo che anche il centrosinistra sostenga la mozione presentata da FdI".

Della stessa opinione Maria Grazia Modena (Modena per Modena): "Io sono in minoranza – ha precisato – ma approvo le mozioni dei diversi gruppi a seconda che le condivida o meno. Questo Consiglio mi lascia molto perplessa: non ho mai visto una comunanza di intenti, non c’è mai un accordo e su un tema come quello delle ciclabili si sta perdendo tempo quando si poteva votare insieme. Siamo di fronte a posizioni ridicole". Anche per Giovanni Bertoldi di Lega Modena "su cose molto concrete come queste ci sono i margini per arrivare a una posizione condivisa. In qualche occasione passata si è trovata l’unanimità – ha proseguito – e credo che, se succede più spesso, la città ne sia contenta perché significa che c’è partecipazione corale all’interesse della città".

Per il Pd, Stefano Manicardi ha evidenziato che, nel presentare una propria mozione, "non c’è l’intento di mettere in difficoltà l’opposizione, ma c’è un’idea diversa di come trattare questi temi. FdI ha chiesto qualcosa che era già sul tavolo da tempo, noi chiediamo qualcosa di più, cioè di creare le condizioni perché questo progetto sia il più possibile vicino alle reali necessità delle persone, per questo l’idea di coinvolgere quella cittadinanza". Il capogruppo Diego Lenzini ha sottolineato che "le due mozioni sono molto diverse: la ciclabilità per Cognento è un tema complesso che non si limita a un tratto ciclabile. La maggioranza ha posizioni politiche molto nette sulle questioni e non si limiterà mai a bocciare qualcosa senza dire cosa vuole fare nel merito". Il consigliere ha poi annunciato la disponibilità del Pd a votare la mozione di FdI "se soggetta ad alcune correzioni".