Nei collage di Cristina Faedi il ’Multitasking’ del mondo femminile

Da oggi fino a domenica sarà possibile visitare a di Castelnuovo Rangone, nella Sala del Torrione, la mostra di collage ‘Multitasking’, con le opere dell’artista Cristina Faedi (in foto). L’otto marzo è sicuramente un’ottima occasione per riflettere sul tema del femminile: la collagist Faedi lo fa a modo suo attraverso la tecnica del collage analogico, fatto di carta ritagliata e incollata, esplorando le tante sfaccettature del mondo femminile nella mostra, parte della rassegna Arteintorre, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con il Circolo Caos, nell’ambito delle iniziative culturali per le celebrazioni della giornata internazionale della donna. Tante le sollecitazioni che riguardano i molteplici volti del quotidiano femminile con qualche accenno autobiografico: la famiglia, la vita di coppia, il lavoro, la socialità, il viaggio.

La mostra, infatti, vuole raccontare una donna ‘multitasking’, dalle abilità multiple, che – seppur sotto lo sguardo severo dell’uomo – ricopre innumerevoli ruoli, a volte anche contemporaneamente.