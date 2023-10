"Nei due Lai rivivo memorie ed emozioni"

Due Lai, ma anche due personalità artistiche, due sensibilità, due anime. Lui è Sandro Lombardi, attore di lunga e luminosa carriera, fondatore con Federico Tiezzi di una compagnia che ha scritto pagine di storia del teatro italiano, lei è Anna Della Rosa, talentuosa e ammiratissima attrice, da Ronconi a Stein o Sorrentino. Il loro incontro ha portato a far ‘rifiorire’ "Erodiàs" e "Mater Strangosciàs", due dei Tre Lai di Giovanni Testori, al debutto stasera alle 21 al Nuovo Teatro delle Passioni (con repliche fino al 29 ottobre). In un simbolico e profondo passaggio di testimone, Sandro Lombardi ‘consegna’ ad Anna la sua interpretazione delle due angosciate eroine testoriane. Ora tocca a lei farle rivivere in scena.

Sandro, come è nata questa idea?

"Avevo dato voce ai due Lai nel 1998, 25 anni fa, con la regia di Federico Tiezzi: a quello spettacolo ero rimasto particolarmente affezionato e desideravo farlo risuscitare. Quando ho assistito a ‘Cleopatràs’, il primo dei Lai, con la regia di Valter Malosti e Anna come protagonista, ho pensato che lei fosse la persona giusta a cui affidarlo. E grazie a Valter Malosti che ha accolto la proposta si è chiuso il cerchio". Cosa significa ‘trasmettere’ un’interpretazione, e non una regia?

"Una regia presuppone che un regista affronti un testo per la prima volta con gli attori. In questo caso, invece, si trattava di recuperare una memoria di parole, di inflessioni e di toni che era tutta ben presente in me. Ho cercato di guidare Anna a rifare il percorso emotivo, tecnico, vocale attraverso il quale ero arrivato a interpretare quel testo. E, giorno per giorno, provo un’emozione speciale, come rimettere a fuoco uno specchio". E per lei, Anna, cosa significa ‘ricevere’ questa interpretazione?

"È un dono inestimabile, una corrispondenza di intelletto e di cuore. È come se Sandro abbia aperto con me il suo baule dei segreti, offrendomi tutta la sapienza e l’arte di una vita attoriale. Lavorando con lui, mi consegna a volte un’immagine, a volte un respiro o un’espressione del viso, e io trovo la mia verità interpretativa nella verità di Sandro. In fondo mi trasmette la vita, una vita di teatro".

I tre Lai di Testori furono pubblicati postumi nel 1994. Sandro, chi sono le donne a cui Testori dà voce? E cosa ci raccontano?

"Io le vedo come tre maschere dietro cui si nasconde Testori stesso, al termine della sua vita. Sono tre atteggiamenti diversi nei confronti della morte, della vita e dell’amore. Anzi, ne ho maturato l’impressione che nelle tre donne dei Lai, Cleopatra, Erodiade e Maria Vergine, Testori abbia voluto riflettere la distinzione dantesca fra inferno, purgatorio e paradiso. Cleopatra si uccide, nega a stessa un riscatto e una salvezza, Erodiade resta in una dimensione di attesa, in un amore disperato, la Madonna è l’espressione di un Amore incondizionato".

E secondo lei, Anna?

"Testori sa raccontare il segreto del cuore umano. E soprattutto sa arrivare al cuore dell’animo femminile. Cleopatra, nonostante la disperazione finale, ha vissuto con Antonio un amore pieno, straripante. Erodiade invece non è riuscita a ottenere ciò che voleva: ora è Salomè che interessa al suo Erode, mentre Giovanni Battista rifiuta il suo desiderio. La passione che aveva trovato sfogo in Cleopatra in lei è totalmente frustrata. In Maria c’è tutta la tenerezza della fede, anch’essa a volte combattuta ma sempre pienamente accolta: e alcuni dialoghi con Gesù, immaginati da Testori, sono meravigliosi. Il percorso che lega l’una all’altra queste tre figure femminili è come un avvicinamento alla luce. Assolutamente meraviglioso".