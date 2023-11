Nei guai due stalker recidivi: "Vicini alle donne che denunciano"

Nonostante le numerose denunce presentate dalla vittima e il divieto di avvicinamento subito emesso nei suoi confronti, si è appostato sotto casa della donna cercando un contatto ravvicinato. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, arrestandolo. L’uomo è stato ammanettato venerdì, a Castelvetro. Ma non si è trattato di un caso isolato: nella stessa giornata a San Felice i militari hanno denunciato un altro uomo che, a sua volta, aveva violato il provvedimento del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto da ottobre dopo una serie di atti persecutori nei confronti della donna. I militari hanno infatti accertato come l’uomo avesse telefonato con insistenza alla parte offesa. Il contrasto alla violenza di genere, da parte delle forze dell’ordine, oggi più che mai assume dimensioni importanti e ieri carabinieri e poliziotti sono scesi in campo per confermare il proprio impegno in tal senso. Ieri la caserma del comando provinciale Carabinieri, aderendo alla campagna internazionale "Orange the World", si è illuminata di arancione come segnale tangibile dell’assoluta attenzione che l’Arma ha sul tema. Nell’ambito dell’iniziativa si è recata al comando la responsabile provinciale dell’associazione ’Soroptimist International d’Italia’, Giovanna Giovetti. L’associazione è stata infatti in prima linea nell’allestimento, all’interno di caserme dell’Arma, di locali idonei all’ascolto protetto di donne vittime di violenza. "L’arancione simbolicamente è il colore di un futuro senza violenza di genere" ha sottolineato Giovetti. Il comandante del nucleo radiomobile, Giuseppe Calì ha sottolineato: "Siamo qui per testimoniare l’impegno dell’Arma nel contrasto alla violenza contro le donne. I nostri militari vengono periodicamente ed appositamente formati". Il vicecomandante della stazione di viale Tassoni, maresciallo Martina Roccaccino ha precisato come l’impegno dell’arma sia costante: "La rete di protezione prevede anche costanti contatti con associazioni, unità sanitarie locali, case rifugio così da indirizzare sin da subito la vittima verso un percorso protetto da seguire". "Noi carabinieri ci siamo sempre – afferma Giulia Mucucci della tenenza di Castelfranco – questo è il messaggio che rivolgiamo a tutte le donne". Anche la Polizia di Stato ieri è scesa in campo con la campagna permanente ’Questo non è amore’, attiva su tutto il territorio nazionale da 10 anni. Ieri mattina, in piazza Mazzini, è stato allestito un punto di ascolto ed informazione alla presenza di personale della divisione anticrimine, squadra mobile e ufficio sanitario provinciale della questura, coadiuvato dal Centro LdV. "Ci sono strumenti importanti per interrompere l’escalation di violenza nei confronti delle vittime – spiega il vice questore Paola Convertino, dirigente del Commissariato di Carpi – non dimentichiamo che l’ammonimento per violenza domestica può essere fatto anche a prescindere dalla denuncia della vittima da un amico, un parente che può recarsi presso gli uffici di polizia. L’ammonimento si è dimostrato efficace nella diminuzione della recidiva e l’autore delle violenze può aderire ad un percorso di recupero con professionisti. C’è anche la sorveglianza speciale, sempre introdotta dal codice rosso che può applicare il questore quando l’autore di maltrattamenti persevera nei comportamenti. Inoltre si va verso la formazione specifica degli operatori di polizia nella prevenzione della violenza di genere". Convertino ha poi sottolineato l’importanza dell’applicazione YouPol, che permette all’utente di interagire con la Polizia inviando segnalazioni.

Valentina Reggiani