Nei guai per furto di piastrelle "Un errore, sono un cliente"

"Non siamo ladri: è tutto un equivoco. Io sono un dipendente, lui è un cliente e mi aveva chiesto di consegnargli la merce in anticipo per terminare i lavori del 110 per cento". E’ così che si sono giustificati ieri un 50enne ed un 48enne, il primo residente nel Reggiano e l’altro a Sassuolo arrestati venerdì pomeriggio alle 18 dai carabinieri di Maranello e Fiorano con l’accusa di furto aggravato. I due,infatti, incensurati sono stati sorpresi dai militari mentre caricavano in auto alcune piastrelle, per circa 150 euro, nel piazzale di un magazzino nella zona industriale di Fiorano. Si tratta del deposito esterno di alcune aziende ceramiche dove sono stipati centinaia di scatoloni contenenti piastrelle e dove i due, appunto, si erano dati a quanto pare appuntamento. In aula, ieri mattina, nel corso dell’udienza per direttissima gli imputati hanno però rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di essere ‘vittime’ di un grande equivoco. Il 50enne, in particolare, ha fatto presente di essere dipendente di una delle aziende ceramiche e di essere stato contattato dal cliente per ritirare un ordine che già aveva fatto alla ditta in questione. "Aveva bisogno di alcune mattonelle per finire i lavori del 110. In realtà – ha spiegato in aula – una parte le aveva già ritirate ma durante i lavori erano state rotte. Per questo ha chiesto di poterle ritirare subito, spiegando che sarebbe venuto a pagare, con tanto di fattura, lunedì. Non stavamo commettendo alcun reato: è stato un grande malinteso". La procura aveva chiesto per i due la convalida dell’arresto e la misura dell’obbligo di firma ma ieri il giudice ha accolto la richiesta avanzata dalle difese, gli avvocati Edoardo Salsi e Andrea Vandelli: i due indagati sono tornati in libertà. Il giudice non ha convalidato l’arresto e nei loro confronti non ha disposto alcuna misura. Nel corso del processo sarà accertata la dinamica dei fatti. La merce è stata comunque prelevata in un giorno di festa e probabilmente all’insaputa dell’azienda, proprietaria del prodotto. In totale i due stavano sottraendo 9 metri quadri di mattonelle.

Valentina Reggiani