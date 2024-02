Nek a Sanremo con ’Pazzo di te’: "Canteremo un amore adulto"

Sassuolo da oggi tifa Nek che torna a Sanremo, su quel palco dove nel 2015 ha sfiorato la vittoria con ’Fatti avanti amore’: "E’ senza dubbio un piccolo rimpianto, mi sarebbe piaciuto vincere quell’edizione" le parole di Nek pronunciate ieri ai media in uno dei tanti appuntamenti festivalieri. Il cantautore sassolese parteciperà in coppia con l’amico Francesco Renga, il bresciano ha vinto l’edizione 2005 con Angelo. I due sono reduci da un tour insieme e da un album con i cognomi dei due cantanti; porteranno sul palco dell’Ariston il brano ’Pazzo di te’ che in scaletta sarà il numero 25 dopo i Negramaro e prima dei The Kolors. Nella terra dei cantori, che ha dato i natali all’indimenticabile Pierangelo Bertoli si tiferà per questo duo composto da un sassolese e da un bresciano: "Ci troviamo sempre più spesso con rappresentazioni di amori malati, tossici, autolesionisti e distruttivi. Per questo abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Un omaggio alle canzoni d’amore di un tempo lontano. Quello dei Festival in bianco e nero" hanno aggiunto i due raccontando la loro canzone che punta ad arrivare dritta al cuore. Un brano dove il ritornello ’Sono pazzo di te, e non sai come vorrei farne a meno. E lo sa solo Dio chi è più pazzo di me’ non faticherà ad entrare nelle corde di chi lo ascolta, poi se avrà successo al festival lo si capirà già stasera dopo la prima esibizione. I due sono andati in giro per l’Italia a fare concerti, hanno prodotto un album di cui uscirà una nuova versione il 9 febbraio e conterrà il brano sanremese, una sorta di repack.

Il festival affrontato in coppia ha tutto un altro sapore: "Salire sul palco in due ti permette di affrontare tutto con più leggerezza – continua Nek –, ce la godiamo, la responsabilità davanti al pubblico e alle telecamere verrà divisa in due e questo rende tutto diverso, ma sarà allo stesso tempo emozionante sotto tanti aspetti". I due hanno un concetto tutto loro di cosa saranno a Sanremo. Una vera e propria definizione autoironica: "Renga e Nek sono una boyband in età adulta; non è cambiato il campo da gioco ma proprio lo sport". Nella serata delle cover non ci saranno sorprese: "Con noi non canterà nessuno, saremo uno ospite dell’altro", ha proprio ragione Nek, perché è davvero così. Filippo Neviani è attento alla sua terra, dove non mancano gli agricoltori che ora sono sulla bocca di tutti per le loro proteste: "Ormai il bubbone è scoppiato, i contadini non si sentono considerati e sono preoccupati da tempo. Le istituzioni daranno un contentino. Il lavoro di un agricoltore è un lavoro con tante incognite ed il raccolto non è mai scontato". A luglio i due partiranno in tour, il 2 agosto si esibiranno al PalaGhiaccio di Fanano, mentre altre date in regione sono previste per il 9 e 30 settembre e il primo ottobre all’Europa Auditorium di Bologna. Il 2 marzo, Nek, si esibirà a casa sua, in occasione della riapertura dopo dieci anni del teatro Carani. I biglietti sono già esauriti. Spettatore interessato il cantautore Alberto Bertoli amico di Nek: "Ci siamo sentiti anche di recente – racconta Alberto – e mi ha detto che avevano questa canzone forte, l’ho sentito convinto di poter fare la prestazione. Filippo e Francesco sono due grandi professionisti, assieme si divertono e per loro Sanremo non sarà un salto nel vuoto". C’è un curioso episodio di qualche giorno fa: "Ho incontrato di recente Vittoria la mamma di Filippo, le ho chiesto del brano, mi ha risposto che oltre a non aver sentito ’Pazzo di te’ non l’ha nemmeno vista la canzone. Credo che ci sia un po’ di scaramanzia".

Antonio Montefusco