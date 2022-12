Nek testimonial del nuovo Carani

"Tanti auguri di buon Natale e un piccolo spoiler di un progetto importante!". Lo spoiler di cui parla Nek, alias Filippo Neviani, cantante da 10 milioni di dischi venduti in carriera, nel suo messaggio di auguri su Instagram, in realtà, non è così piccolo. Perché l’artista sassolese conduce idealmente le sue migliaia di followers all’interno del teatro Carani, dove le macchine operatrici, da qualche mese, lavorano a gran ritmo per restituire lo storico teatro alla città. "Macerie oggi – dice Nek – ma domani il corpo pulsante di una città che ha fame di teatro, di concerti, di musica, di cultura". Per lui, che sul palco del Carani si è esibito prima di diventare una star, e che con la sua città natale ha un legame speciale spesso (e volentieri) rivendicato con orgoglio misto a compiacimento, questo 2022 che si chiude è il trentesimo anno di carriera. Per Sassuolo è invece l’ultimo anno senza Carani, dal momento che lo storico teatro riaprirà i battenti alla fine del 2023. "E’ fermo da troppo tempo", dice Nek del ‘suo’ teatro, e non è un caso che tra i membri della Fondazione che ne ha finanziato l’acquisto per donarlo alla città e adesso ne sostiene la ristrutturazione ci sia anche lui, che si confessa ‘emozionato’ a pensare di poter contribuire alla riapertura di quello che, fino al 2014, è stato un tempio della cultura e anche un simbolo dell’identità sassolese. I brevi secondi di video che Filippo Neviani fa seguire al suo post di auguri raccontano un divenire il cui approdo è già scritto nel cronoprogramma che vuole i lavori ultimati entro dicembre 2023. Data già certificata qualche giorno fa, quando la Fondazione ha presentato la pannellatura celebrativa – foto e testi che raccontano la storia del Carani – con la quale l’area di cantiere è stata messa al riparo da occhi indiscreti, ad accrescere un’attesa cui dà spessore anche una docuserie in fase di realizzazione che celebra i fasti del Carani che fu. In attesa del Carani che verrà, del quale Nek si fa idealmente promotore e testimonial, e che la città aspetta con un misto di ansia e curiosità. La ‘lunga marcia’ durerà un altro anno, ma visto che è ormai dall’ottobre del 2014 che le luci sulla storica platea sassolese sono spente, varrà la pena pazientare ancora un po’. E seguire con attenzione le macchine al lavoro, in attesa che finiscano: "Macerie oggi", appunto, ma domani uno spazio culturale a beneficio della città, grazie ad una Fondazione che a Sassuolo regala un pezzo di storia che sembrava fosse andato perduto per sempre.

