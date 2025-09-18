Nel borgo in festa la ceramica è arte. Da Della Casa a Salsedo, la mostra

Nell’ambito della 54esima Festa dell’Uva di Castellarano (Reggio Emilia) che ha preso il via ieri e prosegue fino a domenica, quando si terrà l’attesa rievocazione legata al 1300, c’è soprattutto un evento che ’unisce’ i territori di Modena e Reggio nel centro storico situato proprio al confine fra le due province: ’Ceramiche nel borgo’. Nell’orto di Casa Lazzarini, uno degli edifici più suggestivi fra quelli che vanno a comporre la zona antica di Castellarano, esposte da ieri opere in ceramica che raccolgono in un contesto bucolico diverse forme interpretative della lavorazione artistica. Importanti i nomi degli autori che hanno deciso di riunirsi. Da Modena, Luigi Colli, che al civico 5 di via Toschi, dove si trova la mostra, fa gli onori di casa. Espone anche Giuliano Della Casa, che non ha certo bisogno di presentazioni. Da Reggio Emilia, Cuore Carpenito e Federica Cavatorti; da Imola, Giuliano Iori, Elena Modelli ed Emes Ricci. Da Catellarano, Agostino Salsedo. Con la collaborazione del Comune di Castellarano, Pro Loco e CentroStudi Storici Castellaranesi, la mostra è stata realizzata per "dare un senso alla forma e al colore, alla fantasia e alla spontaneità della creazione ceramica così storicamente radicata nel territorio". ’Ceramiche nel borgo’ offre un’occasione unica per ammirare le differenti modalità di fare arte con la ceramica. Da quella Raku apprezzata da Salsedo (dove i ’cavilli’ abbelliscono le realizzazioni, quando nelle produzioni industriali sono da evitare) al design di Carpenito. Dai colori accesi di Modelli alle forme precise di Cavatorti. Mostra da non perdere, a una mezz’oretta in auto da Modena.

f.v.