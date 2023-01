Nel bosco o fra le nevi le emozioni del Cuore

Continuiamo a vivere la bella atmosfera delle feste. Soprattutto per i bimbi e i ragazzi, questi sono giorni magici che spalancano la fantasia, anche a teatro. Domenica 8 gennaio alle 16 al teatro Fabbri di Vignola, la rassegna di Ert "La domenica non si va a scuola" presenterà "Cuore", scritto, diretto e interpretato da Claudio Milani (nella foto). Nina, una bambina che profuma di miele, si avventura in un pericoloso bosco dove abitano la Strega dai cento Occhi e l’Orco. Con la sua spontaneità, Nina riuscirà a liberare i colori. Con semplici effetti speciali e piccole meraviglie sceniche si racconta una storia di fiori e creature portentose, ma soprattutto di emozioni. E al termine, la merenda offerta da Conad. Sempre domenica 8 alle 17, al teatro Michelangelo di Modena, torna il Fantateatro con "La Regina delle nevi". Ispirato alla favola di Andersen, ci racconta di Kay e Gerda, due bimbi amici per la pelle: mentre gioca nela piazza del paese, Kay viene trascinato via dalla slitta della Regina delle nevi. Gerda affronterà mille peripezie per cercarlo e liberarlo dal sortilegio.

E venerdì 6 alle 17 al teatro Troisi di Nonantola "Le avventure di pesce Gaetano", ispirato a "Il pesciolino nero" di Samad Behrangi, con i disegni di sabbia e le animazioni digitali di Ines Cattabriga. La storia di un pesciolino curioso che vuole arrivare dal fiume al mare...

s.m.