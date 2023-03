Nel bosco targato Ferrari si respira aria di legalità

L’istantanea di un giovane che pianta un arbusto su uno spazio dove una volta si lavorava al malaffare è un segnale forte, su più fronti. Bosco Ferrari si espande e si avvicina all’obiettivo di 30 ettari di aree naturalizzate nella provincia di Modena. Il nuovo intervento di forestazione, avviato da Ferrari nel Comune di Formigine, assume un importante significato per il territorio; un progetto sociale e ambientale, dedicato ai giovani, su uno spazio confiscato alla criminalità organizzata, dove verranno piantati numerosi alberi. In accordo con l’amministrazione è stata infatti destinata al progetto l’area della Cava di Tabina, che verrà in seguito affidata in gestione alla Fondazione Orione 80 Onlus, una comunità educativa e residenziale che si occupa, tra gli altri progetti, di inserimento e reinserimento lavorativo dei giovani. Saranno gli stessi ospiti della Fondazione a provvedere alla manutenzione del bosco e del frutteto, per i primi tre anni con l’assistenza dell’impresa sociale no profit Rete Clima che supporta il Cavallino Rampante nella progettazione e nell’implementazione del Bosco Ferrari sin dal primo intervento realizzato a Maranello lo scorso ottobre.

"Lo scorso anno – ha commentato Cristiano Amoretti, Head of Infrastructures, Ecology and Health & Safety di Ferrari – abbiamo deciso di realizzare un intervento per il miglioramento ambientale; il progetto parte dal nostro stabilimento, noi siamo molto radicati sul territorio, ci sentiamo parte di questo, per cui abbiamo pensato di creare qualcosa che rimanesse e, soprattutto, che fosse un ringraziamento al luogo che ci ospita, da qui l’idea del Bosco. Siamo partiti da Maranello con i primi ettari, poi siamo arrivati a Soliera e oggi a Formigine ma continueremo in tutti gli altri comuni del Distretto. Oltre ad essere un riconoscimento ambientale è anche un valore sociale, data l’origine della zona. Con l’intervento del Comune e della Fondazione Don Orione, riusciremo a realizzare qualcosa di positivo per la comunità, dove una volta si faceva tutt’altro. Inoltre – ha aggiunto – è un piacere vedere molti giovani, poiché ciò che stiamo facendo sarà per la loro generazione, che dovrà a sua volta prendere il testimone. Questo è un regalo ma anche una raccomandazione". Alla piantumazione dei primi alberi ha partecipato anche il sindaco Maria Costi: "Il terreno ci è stato assegnato l’anno scorso, ci siamo subito attivati per realizzare un progetto di sostenibilità ambientale e sociale. Questa è la settimana della Legalità e noi siamo orgogliosi di dare anche questo segnale: la legalità è quella per cui hanno speso la vita tante persone prima di noi, dobbiamo almeno impegnarci affinché questa vinca sempre".

Ylenia Rocco