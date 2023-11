Nel cartellone anche Bisio e Ghini. Dal 9 dicembre biglietti in vendita Dal 9 dicembre sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti per gli appuntamenti di 'Sassuolo Alza il Sipario' e per la Stagione di Prosa. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online o presso PaggeriArte e Turismo. Prezzi variabili da 20 a 100 euro.