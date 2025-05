Nel ’cervello ribelle’ di Tommy e Gianluca Nicoletti

Cosa succede quando un padre decide di tradurre in parole il mondo fantastico che suo figlio racconta senza parlare, ma con i colori, le immagini e la forza della fantasia? Succede che nasce un libro come ’Nel paese dove i maiali volano, i lupi galleggiano’, scritto da Gianluca Nicoletti e illustrato da Tommy, suo figlio, artista e ’cervello ribelle’.

Sabato 24 maggio alle ore 11, al Bistrò 53 di Carpi, sarà possibile entrare in questo mondo straordinario, nato dall’arte e dal silenzio, grazie alla presentazione ufficiale del volume, evento inserito nel programma del 27° Festival Internazionale delle Abilità Differenti.

Tommy Nicoletti, artista neurodivergente, ha popolato i suoi quadri di pupazzi colorati, creature volanti e animali ribelli. Suo padre Gianluca, noto giornalista e conduttore radiofonico di Radio 24, ha trasformato quelle immagini in storie: storie di ribellione, sogni e libertà. Un libro per ragazzi e adulti, edito da Mondadori Electa Kids, che è anche un manifesto poetico sull’amore incondizionato di un padre, la neurodivergenza e la bellezza di una comunicazione che non ha bisogno di parole.

L’incontro sarà anche occasione per dialogare con Gianluca Nicoletti sul percorso artistico di Tommy, sull’esperienza di ’Cervelli Ribelli’ e sul potere dell’immaginazione come strumento di comunicazione e di libertà.