Nel cuore del colosso Amazon "In 2 anni creati 250 posti di lavoro"

di Paolo Tomassone Amazon rispetta l’impegno. Quando a ottobre 2021 s’insediò con un grosso investimento a Spilamberto disse "rivediamoci fra due anni per rendicontare al territorio le ricadute di questo investimento". I primi risultati sono arrivati ben prima di quella scadenza e ieri pomeriggio, fedele alla consegna, il grande colosso della logistica ha aperto le porte ai giornalisti, ai parlamentari, ai consiglieri regionali e alle istituzioni locali. Sono 250 i posti di lavoro a tempo indeterminato creati in meno di 24 mesi: il 70% è residente tra Modena e Bologna, il 44% sono donne, sono rappresentate 22 nazionalità, l’età media è 34 anni. A questi vanno aggiunti i lavoratori a tempo determinato che vengono chiamati durante i picchi stagionali, circa altrettanti secondo le stime dell’azienda. "Abbiamo superato del 25% l’obiettivo dei 200 dipendenti a tempo indeterminato previsto entro tre anni - fa notare il responsabile del centro di smistamento Amazon di Spilamberto, Alfredo Perna - questa è una grande fonte d’orgoglio perché significa che siamo presenti sul territorio in maniera positiva. Siamo impegnati nel migliorare costantemente la sicurezza all’interno dei nostri centri attraverso l’introduzione di tecnologie all’avanguardia che supportano i nostri dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane". A tal proposito, nel...