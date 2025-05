Nel cuore della patria, l’amore profondo che non si spegne

In un mondo che sembra correre sempre più veloce, dove spesso ci sentiamo smarriti, frammentati, il patriottismo è un sentimento che ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e, soprattutto, dove vogliamo andare. Non è solo un amore per la propria terra, ma un legame profondo che scorre nel sangue, che ci unisce alle generazioni passate e a quelle future. Un legame che va oltre le parole e che affonda le radici nelle nostre tradizioni, nelle lotte che ci hanno preceduto, e nei sogni di chi ha sperato in un futuro migliore.

‘Un popolo che non conosce la propria storia è destinato a ripetere gli errori del passato’, diceva Benedetto Croce. Ed è proprio nella memoria di ciò che siamo stati che troviamo la forza di crescere, di migliorare, di affrontare le sfide del presente. Il patriottismo, allora, non è un atto di nostalgia, ma di consapevolezza. È un invito a ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà, per il nostro benessere, per la nostra dignità. È un tributo a chi ha dato la vita, a chi ha fatto delle scelte difficili, ma necessarie, affinché oggi possiamo vivere liberi. È nella memoria che si costruisce il nostro futuro, è attraverso il riconoscimento di queste radici che possiamo guardare avanti.

Il patriottismo non nasce dalla somiglianza, ma dalla forza di persone diverse che, pur venendo da mondi e storie diverse, si uniscono per uno scopo comune. È l’amore per la propria terra che trascende ogni differenza, siano esse culturali, linguistiche o etniche. Persone di tante origini, con fedi, tradizioni e colori diversi, si stringono insieme, condividendo lo stesso sogno: rendere il paese che li ha accolti un posto migliore per tutti. È proprio questa diversità che rende il patriottismo ancora più forte.

Assiya Dahmane