Nel cuore di Maranello sboccia la primavera con stand e musica

Seconda giornata della kermesse ‘Maranello in Primavera’ che con il mercato dei fiori, lo shopping, i tanti eventi, il food e le animazioni per tutte le età rallegra una domenica a grandi e piccini. La manifestazione, a cura del Comune e del Consorzio Terra del Mito celebra, quest’anno, la sua 13ma edizione.

In piazza Libertà e via Stradi stand di fiori e le piante di ‘Maranello in Fiore’, poi mercatini, stand dei commercianti e delle associazioni locali e ‘Maranello Brick’, con l’animazione musicale di dj Ans e attività per tutti i bambini con ‘Bimbolandia’ anche presso ‘La Vela’ allestita in piazza Libertà, mentre tra Via Claudia e Via Nazionale ci sono i banchi dell’associazione ‘Il Bel mercato di una volta’, RotondArte (pittura ‘en plein air’ alla rotatoria del cavallino) e la maratona fotografica promossa dal Circolo Blow Up. Sempre oggi alle 17, in piazza, l’apertura dell’uovo di Pasqua con assaggi di cioccolata per tutti e, all’Auditorium Ferrari, la proiezione del Gran Premio di Formula1 del Baharain. Apertura straordinaria, oggi, anche della biblioteca comunale Mabic, dove sono allestite bancarelle con riviste di botanica e giardinaggio dismesse in vendita a 50 cent e questa mattina alle 11 c’è ‘Leggi con me’.