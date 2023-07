"Nel distretto un modello di sport per tutti"

di Jacopo Gozzi

Promuovere lo sport come mezzo di inclusione sociale e incentivare, a partire da bambini e ragazzi, stili di vita salutari. Sono queste le linee guida del progetto ’AttivaMente Sport: scendiamo in campo!’, promosso dalle amministrazioni comunali di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo con il sostegno di Fondazione di Modena e la collaborazione operativa di Med-ex Medicine & Exercise, medical partner della scuderia Ferrari.

L’iniziativa biennale, prevista per gli anni 2023-24, segue un percorso avviato a partire dal 2021 a Maranello, Fiorano Modenese e Formigine e, con l’entrata in gioco del Comune di Sassuolo, si rivolge a un bacino di circa 110.000 persone. Nel concreto, grazie alla collaborazione con l’azienda Usl e con una ventina tra associazioni e società sportive, si garantirà la possibilità per gli atleti di effettuare visite per l’idoneità medico-sportiva a tariffe calmierate o in forma gratuita; saranno inoltre promosse azioni di orientamento sportivo per bambini e iniziative dedicate a sport e disabilità; ancora, sono state pensate attività finalizzate alla preparazione di allenatori ed educatori, con interventi di affiancamento psicologico e formazione. "Siamo molto lieti di finanziare questo progetto – spiega Valerio Zanni, consigliere di amministrazione della Fondazione di Modena – che ha ottenuto i fondi dal bando ’Personae’, con il quale sono stati stanziati 4,5 milioni per contribuire al miglioramento della coesione sociale della comunità assumendo la persona, nella sua integrità e complessità, come punto di riferimento dell’iniziativa. Attraverso ’AttivaMente Sport’ stiamo cercando di creare una rete di collaborazione tra comuni, associazioni e privati per promuovere l’inclusione attraverso lo sport e incentivare uno stile di vita positivo". Come è chiaro dalle parole di Zanni, con ’AttivaMente Sport’ lo sport trascende la semplice attività fisica, diventando veicolo di aggregazione, relazione e crescita per la comunità: un tema sempre più centrale, anche in relazione allo stop forzato che, nel periodo della pandemia, ha toccato molti giovani. "Sempre più spesso oggi – prosegue Luigi Zironi, sindaco di Maranello – si parla della sedentarietà dei ragazzi. Quest’iniziativa vede tante dimensioni del territorio che si uniscono in un obiettivo importante che tocca due aspetti: da un lato, permette di rimuovere gli ostacoli economici che possono frapporsi tra gli atleti e l’attività sportiva; dall’altro, consente ai territori di mettere in campo progetti per appassionare ragazze e ragazzi in attività salutari e, allo stesso tempo, agevolare le famiglie". L’iniziativa, che ha riscosso molti consensi, vede partecipare attivamente anche un colosso come Ferrari: "Da più di trent’anni – spiega Andrea Girotti, responsabile delle relazioni con le persone per la casa automobilistica di Maranello – Ferrari è impegnata nel settore della prevenzione a vantaggio dei suoi dipendenti. Portare la nostra esperienza per estendere alla comunità del territorio un servizio così importante, ci rende molto orgogliosi".