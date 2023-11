Nel ’Don Carlo’ rivive il dramma del potere. Teatro Comunale, Verdi come un kolossal

di Stefano Marchetti

"Il ‘Don Carlo’ è un’opera di enorme attualità: vi troviamo temi universali, gli equilibri di potere, il rapporto fra l’amore e la ragion di Stato, la lotta per la libertà. Amo tutto di quest’opera, il bel canto, i meravigliosi duetti d’amore: da sempre questo capolavoro verdiano è fra i miei preferiti", rivela Anna Pirozzi, soprano di luminosissima carriera nei teatri di tutto il mondo che qui interpreta Elisabetta di Valois, regina tormentata. Sia lei che Michele Pertusi furono protagonisti anche della versione dell’opera realizzata in forma di concerto ‘a porte chiuse’ al Comunale nel periodo del Covid nell’inverno 2021 e trasmessa in streaming. Ora finalmente possiamo applaudirla nell’allestimento completo. Dopo questo impegno verdiano (con le recite a Modena, Piacenza e a Reggio Emilia), dal 9 dicembre sarà Tosca all’Opera di Roma, poi a gennaio Adriana Lecouvreur all’Opéra di Parigi.

Signora Pirozzi, lei ha desiderato profondamente il ruolo di Elisabetta. Perché?

"Per la sua bellezza e l’eleganza della scrittura. Verdi non si risparmia mai: qui viene richiesta morbidezza e dolcezza del canto, ma anche la voce corposa e il drammatismo.".

Quali sono le caratteristiche di una voce verdiana?

"Soprattutto la rotondità nella voce, dunque una voce che ‘passi’ e sia molto presente. E una grande maturità tecnica, e perfino psicologica: a mio parere, Verdi va sempre affrontato dopo un po’ di esperienza, anche perché lui è stato un grande uomo di teatro e ‘disegnava’ i suoi personaggi non solo dal punto di vista musicale".

Ora lei è una stella della lirica. Ma fino a qualche anno fa non lo avrebbe immaginato...

"Già, io ho svolto tanti mestieri, e talvolta cantavo musica leggera al pianobar. Poi un giorno ho ascoltato ‘Casta diva’ da ‘Norma’ nell’interpretazione di Maria Callas. Ed è stato un colpo di fulmine. E penso che come è capitato a me, potrebbe accadere a tanti".

Eppure oggi i giovani spesso snobbano la lirica. Perché?

"Perché non l’hanno mai avvicinata. Ai ragazzi lo dico spesso: ‘Almeno una volta, entrate in un teatro per uno spettacolo. Non potete dire a priori che non vi piace se non ci siete mai stati’. Le emozioni vanno provate dal vivo. E io sono sicura che qualsiasi giovane che metta piede in un teatro d’opera ne rimarrà colpito".

Fra i vari ‘mondi’ che lei ha toccato c’è anche il rugby...

"Sì, ho praticato diversi sport ma il rugby è quello che ho frequentato maggiormente. È una disciplina potente ma è soprattutto uno sport di squadra: alla fine di ogni incontro si usciva tutti insieme, ci si ritrovava, non si era rivali. E questo mi è rimasto nel cuore".

Si riesce a fare squadra anche nella lirica?

"Si riesce e si deve. Anche l’opera è una squadra che a volte vince, a volte perde: ma già durante le prove si costruisce un lavoro per arrivare alla meta. Il concetto è lo stesso".

Spesso lei è definita l’erede di Maria Callas. La preoccupa il paragone?

"Sono onoratissima di sentirmi affiancata a Maria Callas, ma ovviamente è impossibile essere come lei che è stata personalità unica e rara, e rimarrà sempre un’icona a sé. Certo, io porto il mio canto e la mia voce, ispirandomi molto a lei. Ma sempre con grande riverenza e consapevolezza".

Lei ha tantissimi impegni internazionali. Ma qual è il suo sogno?

"A questo punto della mia carriera posso davvero fare delle scelte, affrontando ruoli importanti che mi piacciono. Ho soltanto un desiderio, quello di poter inaugurare una stagione del teatro alla Scala di Milano. Come cantante italiana, sarebbe per me un orgoglio e una gioia immensa".