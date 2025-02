Nel libro di Spattini si indaga la longevità

’EquiLibristi in musica’, domani alle 16.30 alla sala del Leccio l’associazione Actea ospiterà il dottor Massimo Spattini, specialista in Medicina dello sport, Scienza dell’alimentazione e dietetica, che presenterà il suo libro ’Le 3 chiavi della longevità’, con gli interventi musicali del pianista Alessandro Di Marco. Invecchiare non piace a nessuno, ma cosa si può fare per tutelare il nostro benessere e vivere più a lungo? Il medico spiegherà le sue strategie personali per contrastare il naturale processo di invecchiamento, cercando di mantenere una performance ottimale anche con il passare degli anni, in modo da vivere una vita piena e di qualità.