"Nel mio presepe racconto borghi e tradizioni"

Non solo le piste da sci hanno attratto i turisti in queste feste ma anche le iniziative tradizionali tra cui la serie di Presepi nei vari centri, tra cui uno che ha attirato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta del Presepe di Groppo di Riolunato, opera di Giancarlo Amidei, che ogni anno realizza una novità appenninica: "Nel 2024 ho impiegato ben sette mesi di paziente e meticoloso lavoro per aggiungere una nuova location (il Mulino di Martino) al presepe nella chiesa di Groppo". L’opera si potrà continuare ad ammirare fino al 31 gennaio.

Giancarlo Amidei di Serpiano (Riolunato) è un esempio di come sia sentita la passione presepistica nel nostro Alto Appennino. Il suo è uno dei numerosi presepi artistici ed originali che in questo periodo abbelliscono i vari centri appenninici, che fanno riaffiorare la proposta di creare un guida per costituire una ‘Valle dei Presepi’ dell’Appennino Modenese. La caratteristica del presepe di Groppo è la sua minuziosa realizzazione interamente a mano con manufatti tutti in sasso e legno che riproducono borgate realmente esistenti o esistite su tutto il territorio appenninico.

Grande, infatti, l’abilità di Giancarlo che ricostruisce la tipica vita e le abitazioni della nostra montagna in tempi non troppo lontani, con al centro la Natività. Ogni anno aumentano le postazioni: quest’anno lo storico Mulino di Martino a Fiumalbo realizzato appunto in sette mesi di paziente ed accurato lavoro in miniatura. "Il mulino si aggiunge al porticato di Serpiano e la casa materna – dice Giancarlo – che mi sono costati ben 400 ore di paziente e precisissimo lavoro, pietruzza dopo pietruzza". "Occorre tanta pazienza – aggiunge Giancarlo – e mi ci dedico tutto l’anno, quando ho un minuto di tempo".

Tutto è molto realistico e suggestivo: dal ‘canyon’ del Rio Lezza sottostante il ponte ed il Mulino della Teggiola alle tipiche vecchie case riolunatesi, con accanto il campanile di Boccassuolo col suono delle sue campane, dalle Capanne Celtiche di Fiumalbo e Pieve al borgo di Villa di Fiumalbo ecc. Il tutto impreziosito da bellissime ‘statuine’ di artisti del nord-Italia, con le riproduzioni delle attività lavorative tradizionali del territorio. Giancarlo, quando è presente, oltre a spiegare le varie località è prodigo di consigli per i presepi nelle proprie case.

A Pievepelago intanto prosegue apre dalle 16 alle 18.30 la mostra permanente con oltre 30 presepi del pluripremiato fiumalbino Claudio Ladurini in piazza Ricci. Domani invece premiazione dei venti presepi itineranti allestiti nelle borgate di Tagliole (lungo la strada del Lago Santo).

Giuliano Pasquesi