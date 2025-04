Nel mirino dei bulli. Botte e minacce per soldi. Indagati due coetanei

Tutto era iniziato con la richiesta di qualche spicciolo, per acquistare la merenda. Dopo di che avevano iniziato a pretendere sempre di più, passando dagli insulti alle botte al fine di convincere la vittima a farsi consegnare molti altri soldi. Derisioni, umiliazioni, pestaggi sfociati in veri e propri tentativi di estorsione. L’ennesima storia di bullismo – le indagini sono ancora in corso – arriva da una scuola del distretto ceramico. Un 17enne e un neo 18enne sono indagati per i reati di stalking in concorso, tentata estorsione e rapina ai danni di uno studente coetaneo che avrebbe subito le angherie della coppia di giovani sin dalla prima superiore. I fatti sarebbero iniziati nel 2021 e si sarebbero protratti fino alla denuncia presentata dai familiari della presunta vittima: all’inizio dell’anno scolastico, nell’autunno dello scorso anno.

Dalla procura dei minori è quindi partito il decreto di perquisizione domiciliare e sequestro dei telefonini nei confronti dei due indagati e le indagini, al momento, sono appunto in corso per far luce sull’accaduto ma anche per capire se agissero in base alle indicazioni di un ‘mandante’ o di una sorta di ‘baby gang’ reggiana, come trapelato. Parliamo di episodi avvenuti per lo più all’esterno dell’istituto scolastico, al termine delle lezioni. A finire nei guai (per il momento) sono stati due amici di origine straniera, un 17enne residente a Sassuolo e l’altro, da poco 18enne, a Scandiano. Secondo le accuse i due, a partire da settembre 2021 avrebbero iniziato a bullizzare il compagno colpendolo ogni qualvolta se lo trovavano dinanzi ma anche deridendolo, sbeffeggiandolo.

Poco tempo dopo gli indagati avrebbero poi iniziato a chiedergli insistentemente somme di denaro al fine di farsi comprare la merenda. Nel tempo il minore avrebbe iniziato ad avvertire stati di ansia, panico a causa del timore di nuovi attacchi, aggressioni. Per questo i due coetanei rispondono di stalking aggravato dalla minore età della vittima. Con il ‘crescere’ degli indagati sarebbe aumentato anche il ‘grado’ di azioni criminali commesse ai danni della presunta vittima: secondo la denuncia presentata, infatti, insieme ad altri ragazzi ancora non identificati i due avrebbero iniziato a minacciare ripetutamente il minore per farsi consegnare, senza riuscirci, circa duemila euro.

Dinanzi alle continue richieste estorsive, lo studente sarebbe quindi crollato temendo per la propria incolumità e rivelando ai genitori quanto accadeva dentro e fuori dall’istituto scolastico. Sono quindi scattate le indagini che ad oggi risultano ancora in corso al fine di far luce sui citati e gravi episodi ma anche su eventuali altri complici della coppia di baby bulli, o presunti tali. Non è escluso infatti che i due ‘rispondessero’ ai diktat di un gruppo ben più vasto, con ‘radici’ nel reggiano. Proprio per far luce sull’intera vicenda i dispositivi degli indagati sono stati sottoposti a sequestro.