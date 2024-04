Nel palazzone 130 utenti seguiti dai Servizi sociali. Una scelta demenziale"

"In via delle Costellazioni il Comune ha inserito tramite i Servizi sociali 129 persone, di cui 50 minori, per l’accoglienza abitativa temporanea di persone o nuclei in situazione di grave disagio (anche a seguito di sfratto) inseriti in progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria che incidono nelle casse comunali per seicentomila euro: una scelta drammatica e demenziale quella di inserire, in un contesto già disagiato, persone socialmente marginalizzate". A farlo presente è Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, citando numeri ufficializzati a novembre nel corso della seduta del Consiglio comunale sulla sicurezza. "Il gioco dello scarica barile al Governo – prosegue Pulitanò commentando le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del capogruppo del Pd Antonio Carpentieri – è una litania intollerabile che punta a nascondere chiaramente i fallimenti del sistema di accoglienza della sinistra in città". La situazione nella quale versa l’ex studentato "non è nata certamente l’ultimo anno: sono anni che il fabbricato di via delle Costellazioni versa in quello stato di profondo degrado e insicurezza e la colpa, come Carpentieri e Muzzarelli sanno, è riconducibile esclusivamente alle dissennate politiche immigrazioniste perpetrate dalla sinistra che ha governato il Paese negli ultimi dieci anni e che ha trovato una straordinaria spalla a Modena, città che neanche due anni fa è stata candidata dal sindaco uscente a capitale dell’accoglienza". Proprio per questo motivo "è doveroso evidenziare che e questa è una precisa scelta del Comune di Modena che ha creato un ghetto in un quartiere residenziale. Il risultato è sotto l’occhio di tutta la città".

Da parte sua "il Governo ha aumentato il personale di polizia di Stato ed inviato nuovi militare nell’ambito dell’operazione strade sicure. Dopo aver eliminato la protezione speciale voluta dai 5 stelle e dal Pd, la stessa coalizione che appoggia Mezzetti, l’esecutivo a traino Fdi ha iniziato l’inversione di rotta dei flussi migratori". Nei primi tre mesi del 2024 "gli sbarchi sono diminuiti del 60% perché la strategia del Governo, condivisa per la prima volta anche in Europa, sta portando i suoi frutti. Continuare a fare propaganda politica nel vano tentativo di nascondersi dietro un dito, oltre ad essere offensivo per i cittadini, evidenzia un atteggiamento che più che politico risulta essere folcloristico".

g.a.