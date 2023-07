Nel parco lungo i viali La protesta dei residenti "Sporcizia e bivacchi tutte le mattine"

Se ne accorge soprattutto chi ha l’abitudine di fare due passi a piedi la mattina presto, magari per portare fuori il cane: chi sceglie come meta il parco della Rimembranza, soprattutto nel tratto da largo Risorgimento all’area del’ex distretto, non può non accorgersi della sporcizia presente. Da tempo i residenti della zona si lamentano dello stato di degrado, pur ammettendo che il tentativo di tenere l’area verde pulita c’è.

"Intorno alle 9 di mattina gli addetti di Hera passano a ripulire – dice uno dei residenti – ma prima lo stato di degrado è visibile a tutti, soprattutto nel tratto più vicino al centro, nel lato opposto a quello occupato dai bar. Da quella parte evidentemente l’attenzione dei gestori, unita al fatto che la frequentazione si svolge in maniera più ordinata nei tavolini, fa sì che il disordine stia sotto il livello di guardia. I problemi – lamentano i residenti – sono dalla parte opposta, soprattutto nel tratto tra largo Risorgimento e l’ex distretto. Non c’è panchina che non sia invasa dalle bottiglie vuote di birra. E probabilmente non è nemmeno facile, per gil addetti di Hera, scovarle tutte e toglierle di mezzo. Si tratta tra l’altro di una fatica frustrante, perché nel giro di un paio di giorni la zona si riempie di nuovo di bottiglie abbandonate. Con l’estate poi – continuano i residenti – tornano i problemi dei bivacchi. Evidentemente c’è chi non ha una casa e stende un cartone sotto un albero, costruendosi così un giaciglio per passare la notte. Non abbiamo nulla contro chi fatica a guadagnarsi da vivere, ma crediamo che non si possa permettere a nessuno di dormire all’aperto, una soluzione in un modo o nell’altro va trovata. Nel parco della Rimembranza si possono addirittura trovare rottami di bicicletta, priva di una o due ruote, forse rubate".

"Dobbiamo poi sottlineare – concludono i residenti della zona – la maleducazione di diversi utenti dei monopattini elettrici a noleggio, che abbandonano spesso i mezzi rovesciati sui vialetti, senza curarsi nemmeno di azionare il cavalletto. Capiamo benissimo che le cattive abitudini sono diffuse e che la cattiva educazione in questo periodo dilaghi, ma pensiamo che questa zona verde della città, che tra l’altro ha una propria storia e una propria dignità, debba essere maggiormente tutelata".